Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

"FED ENDİŞESİ VE ENFLASYON ETKİSİ VAR"

Küresel ekonomik görünümü de yorumlayan Memiş, Fed politikalarına ilişkin beklentilerin piyasaları etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek bir enflasyon var. Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu bu yüksek enflasyonla Fed nasıl mücadele edecek, tekrar Eylül ayına kadar faizleri düşürebilecek mi endişesi hâkim."