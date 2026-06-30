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Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

Fed'in faiz arttırımına gideceğine yönelik baskının giderek artmasıyla sert düşüşe geçen altın fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor. Ons altın 4.000 dolar, gram altın ise 6.000 TL seviyesinde aşağı ve yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. A Haber'e konuşan Finans analisti İslam Memiş, ters korealsyonun bozulduğunu belirterek altında 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:07
Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

Yılın başında rekor seviyelere yükseldikten sonra Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimle beklenmedik bir şekilde aşağı kırılan altın fiyatları, Fed'in faiz artırma ihtimaliyle güçlenen doların etkisiyle düşüş ivmesine hız verdi. 4.000 doların altına düşen altın fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

A Haber'e konuşan Finans analisti İslam Memiş, ons altın fiyatındaki son hareketlere ilişkin değerlendirmesinde, küresel piyasalarda yüksek oynaklık ve belirsizlik ortamına dikkat çekti.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı | Video

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

ALTIN-PETROL TERS KOREALSYONU BOZULDU

Ons altının yeniden 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığını, kısa süre önce ise 3.950 dolar desteğinin test edildiğini belirten Memiş, son dönemde altın ile petrol arasındaki ters yönlü ilişkinin bozulduğunu ifade ederek, "Geçen hafta altın ve petrol arasındaki ters korelasyon bozuldu. Dört aydır bu ilişkiyi yakından takip ediyorduk; petrol yükselirken altın düşüyordu, altın düşerken petrol yükseliyordu" dedi.

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Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

Memiş, yeni dönemde altının artık dolar hareketleriyle daha fazla ilişkilendiğini belirterek, "Şimdi doların güçlü olduğu, doların da altını baskıladığı bir süreç var karşımızda" dedi.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

ALTNDA TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Yatırımcılar için geniş bir bant aralığına dikkat çeken Memiş, "Özellikle yatırımcıların 3.880–5.880 dolar aralığını yine takip etmesi lazım. Ocak ayındaki öngörümüz bu yöndeydi" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarında yıl içinde yaşanan sert hareketlere değinen Memiş, "Bu 5.600 dolar seviyesi Ocak ayında görüldü; oradan sert bir şekilde geriledi" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

"FED ENDİŞESİ VE ENFLASYON ETKİSİ VAR"

Küresel ekonomik görünümü de yorumlayan Memiş, Fed politikalarına ilişkin beklentilerin piyasaları etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yüksek bir enflasyon var. Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu bu yüksek enflasyonla Fed nasıl mücadele edecek, tekrar Eylül ayına kadar faizleri düşürebilecek mi endişesi hâkim."

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

"MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Altına olan resmi talebin sürdüğünü ifade eden Memiş, özellikle Çin'e dikkat çekerek, "Başta Çin olmak üzere merkez bankalarının alımlarının ciddi anlamda devam ettiğini gözlemliyoruz. Mayıs ayında Çin 10 tondan fazla altın alımı yaptı" dedi.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

"5.000 DOLAR ÜZERİ SENARYO MASADA"

Savaş nedeniyle altın satmak zorunda kalan merkez bankalarının tekrar altınlarını yerine koymak için yeniden altın alımı yapacaklarını tahmin ettiğini söyleyen İslam Memiş, orta vadeli beklentisini de paylaştı.

Memiş, "Yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5.000 dolar ve üzerindeki denemesini yapma ihtimalini güçlü görüyorum" ifadelerini kullandı.

Piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Memiş, "Yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının tekrar devam edeceğini özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Gram altında ters korelasyon bozuldu! İslam Memiş 5.000 dolarlık masadaki senaryoyu açıkladı

"2026 PARA KAZANMA DEĞİL, KORUMA YILI"

Yatırımcılara strateji uyarısında bulunan Memiş, "Kısa vadeli işlemlerden uzak durulması lazım. Birikimlerin çeşitlendirilmesi lazım. 2026 yılı finansal piyasalarda para kazanma yılı değildir; 2026 yılı parayı koruma yılıdır" ifadelerini kullandı.

Memiş ayrıca, "Mümkünse her gün fiyatları takip etmekten ziyade, bu dalgalı piyasada panik ve korkuyla işlem yapılmaması gerekiyor" uyarısında bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSLAM MEMİŞ #GRAM ALTIN