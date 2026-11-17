GÜMÜŞTE 47 VE 46,55 DOLAR DESTEKLERİ TAKİP EDİLİYOR

Aşağı yönlü hareketin yeniden güçlenmesi halinde ilk destek noktası 47 dolar olarak gösteriliyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 46,55 dolar gündeme gelebilir.

Pazartesi günü kaydedilen 46,55 dolar seviyesi, gümüşün yıl başından bu yana gördüğü en düşük fiyat olarak öne çıkıyor.

Satışların devam etmesi halinde ons gümüşte Ekim 2025 dönemindeki yaklaşık 45,55 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bu düşüşte 46 dolar seviyesi ise ara destek noktası olarak izleniyor.

Gümüşte kısa vadeli görünüm, 49 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. Bu seviyenin altında kalınması satış baskısının devam etmesi riskini korurken, üzerinde kalıcılık sağlanması toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.