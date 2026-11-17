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GÜMÜŞ FİYATLARI SON DAKİKA! Dipten toparlanıyor: Gram gümüş ne kadar? 17 Kasım güncel gümüş fiyatları
GÜMÜŞ FİYATLARI SON DAKİKA! Dipten toparlanıyor: Gram gümüş ne kadar? 17 Kasım güncel gümüş fiyatları
ABD dolarının 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve Fed'in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle 2025 yılı fiyatlarına geri dönen gümüş fiyatları yeni günde toparlanmaya başladı. Peki gram gümüş bugün ne kadar? 17 Kasım güncel gümüş fiyatları
Giriş Tarihi: 17.11.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 09:38