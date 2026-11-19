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GÜMÜŞ FİYATLARI SON DAKİKA! Tüm dengeler 2027'de değişebilir! BofA'dan gümüş için çarpıcı tahmin
GÜMÜŞ FİYATLARI SON DAKİKA! Tüm dengeler 2027'de değişebilir! BofA'dan gümüş için çarpıcı tahmin
Fed faiz baskısıyla düşüşüne hız veren gümüş fiyatları için ABD'li yatırım bankası BofA'dan dikkat çekentahmin geldi. Ons gümüşün 2027'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde ortalama 75 dolara ulaşabileceğini öngören banka, yıl geneli tahminini ise 70 dolar seviyesinde tuttu.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 10:41