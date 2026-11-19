YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLERİNDEN EK TALEP BEKLENTİSİ

Bank of America, yapay zeka yatırımları ve veri merkezlerinin büyümesinin gümüş talebine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Banka, veri merkezlerinde kullanılan gümüş miktarının 2026 yılındaki yaklaşık 270 tondan 2030 yılında 600 tonun üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu miktarın küresel gümüş tüketiminin yüzde 2'sinden daha azına karşılık gelmesi bekleniyor.

Analistlere göre yapay zeka ve veri merkezlerinden kaynaklanan ilave talebe rağmen gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede ETF hareketleri ve güneş enerjisi sektöründeki gelişmeler daha önemli olmaya devam edecek.