Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun
Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun
Rekor seviyelerin ardından sert satış baskısıyla gerileyen gümüş fiyatları yeni haftada yatay bir görünüm sergiliyor. Beyaz metalde gözler ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere çevrilirken uzmanlar kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok küresel arz krizine dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:38