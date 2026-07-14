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Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

Rekor seviyelerin ardından sert satış baskısıyla gerileyen gümüş fiyatları yeni haftada yatay bir görünüm sergiliyor. Beyaz metalde gözler ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilere çevrilirken uzmanlar kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok küresel arz krizine dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:38
Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

Son haftalarda yüksek oynaklığın yaşandığı gümüş piyasasında sert düşüşün ardından satış baskısı zayıfladı. Fiyatlar sakin bir seyir izlerken, yatırımcılar yön arayışında ABD'de açıklanacak ekonomik verileri beklemeye başladı.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

SERT SATIŞLARIN ARDINDAN DENGE ARAYIŞI

Gümüş fiyatları, son dönemde yaşanan güçlü yükselişin ardından gelen sert düzeltme hareketi sonrası daha dengeli bir görünüm sergiliyor.

14 Temmuz itibarıyla gram gümüş yaklaşık 86-87 TL bandında işlem görürken, ons gümüş ise 58 dolar seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Piyasalarda özellikle ABD enflasyon verileri ile Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Güçlü ekonomik verilerin faiz indirimi beklentilerini ötelemesi halinde doların değer kazanabileceği, bunun da faiz getirisi bulunmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

DÜNYA 6 YILDIR ÜRETTİĞİNDEN FAZLASINI TÜKETİYOR

Ancak piyasanın uzun vadeli görünümü çok farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Uluslararası gümüş piyasasında dünya, son altı yıldır ürettiğinden daha fazla gümüş tüketiyor. Her yıl oluşan arz açığı stokların azalmasına neden olurken, bu durum fiyatlar üzerinde yapısal bir destek oluşturuyor.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

GÜMÜŞTE ASIL SORUN ARZ SIKINTISI

Uzmanlar, küresel gümüş üretiminin büyük bölümünün doğrudan gümüş madenlerinden değil, bakır, çinko, kurşun ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde edildiğini belirterek bunun arzın fiyatlara hızlı tepki vermesini engellediğine dikkat çekiyor.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

FİYAT YÜKSELSE BİLE ÜRETİM HEMEN ARTMIYOR

Uzmanlara göre bu yapı, gümüş piyasasını diğer değerli metallere göre farklı bir konuma taşıyor. Örneğin gümüş fiyatlarında güçlü yükseliş yaşansa bile bakır veya çinko üretiminde artış olmazsa piyasaya ek gümüş arzı da gelmiyor. Bu nedenle arz tarafı fiyat hareketlerine kısa sürede uyum sağlayamıyor ve yapısal açıklar uzun süre devam edebiliyor.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

SANAYİ TALEBİ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Arzın sınırlı kalmasına karşın sanayi talebi büyümeyi sürdürüyor. Özellikle güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar, elektronik ürünler ve yapay zekâ altyapısında kullanılan elektronik bileşenler gümüş tüketimini artırıyor. Son yıllarda güneş enerjisi sektörü, gümüş talebinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline geldi.

Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

YENİ MADENLERİN DEVREYE GİRMESİ ZAMAN ALIYOR

Sektör temsilcileri, yeni gümüş madeni projelerinin geliştirilmesinin uzun yıllar aldığını, finansman maliyetleri, çevresel izin süreçleri ve artan yatırım giderlerinin de yeni arzın önünde önemli engeller oluşturduğunu belirtiyor. Bu nedenle piyasadaki arz açığının kısa vadede kapanmasının zor olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GÜMÜŞ FİYATLARI