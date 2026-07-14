Gümüşte büyük resim ortaya çıktı! Sert düşüş sonrası dikkat çeken uyarı: İşte beyaz metaldeki asıl sorun

FİYAT YÜKSELSE BİLE ÜRETİM HEMEN ARTMIYOR

Uzmanlara göre bu yapı, gümüş piyasasını diğer değerli metallere göre farklı bir konuma taşıyor. Örneğin gümüş fiyatlarında güçlü yükseliş yaşansa bile bakır veya çinko üretiminde artış olmazsa piyasaya ek gümüş arzı da gelmiyor. Bu nedenle arz tarafı fiyat hareketlerine kısa sürede uyum sağlayamıyor ve yapısal açıklar uzun süre devam edebiliyor.