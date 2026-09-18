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GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026: Eylül ayında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026: Eylül ayında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada, ne kadar?
2026 Eylül ayı güncel emekli maaş promosyonu yarışında bankaların arasındaki rekabet zirveye tırmandı. Böylece vatandaşlar maaş zamlarının ardından kampanyaları merakla araştırıyor. Peki, "Eylül 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?" İşte isim isim ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 15:47