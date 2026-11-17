Emekli çiftin erkeğe ait konutta yaşaması ve kadının kendi evini kiraya vermesi halinde yalnızca erkeğin oturduğu konut için muafiyet uygulanıyor. Kadına ait konutun boş olması ve diğer koşulların da karşılanması durumunda ise her iki konut için de emlak vergisi muafiyeti mümkün olabiliyor.