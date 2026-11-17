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Hangi emekliler emlak vergisi ödemeyecek? 330 bin lira sınırına dikkat! Yazlığı olan emekliler için dikkat çeken detay
Hangi emekliler emlak vergisi ödemeyecek? 330 bin lira sınırına dikkat! Yazlığı olan emekliler için dikkat çeken detay
Emlak vergisi yılda iki kez olmak üzere mükellefler tarafından ödeniyor. Emekliler ise belirli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf tutulabiliyor. 2026 yılında emekli olanlar 2027 yılında muafiyetten yararlanabiliyor. Emeklilerin emlak vergisinden yararlanması için 200 metrekarenin altında tek bir konuta sahip olması bekleniyor. Peki diğer şartlar neler? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 10:54