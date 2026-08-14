IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Yapılan incelemelerde paranın Turgay Y.'nin hesabına yattığı, ardından aynı kişinin kripto hesabına aktarılarak sistem dışına çıkarıldığı belirlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, hesabını "Mert" isimli bir arkadaşına verdiğini belirten Turgay Y.'yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 14 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı.