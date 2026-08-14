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IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı
IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dolandırıcılık suçunda yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına veren kişileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yeni yasal düzenleme kapsamında, bu kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanmasının önü açıldı.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 08:23