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IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, dolandırıcılık suçunda yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına veren kişileri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yeni yasal düzenleme kapsamında, bu kişilerin cezalarında yarı oranında indirim uygulanmasının önü açıldı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 08:23
IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, banka ve kripto hesaplarını başkalarına kullandıran binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Letgo üzerinden gerçekleşen bir dolandırıcılık vakasında banka hesabını arkadaşına veren sanığa verilen hapis cezası, yeni yasal düzenleme doğrultusunda bozuldu.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Kararla birlikte, suça doğrudan katılmayıp yalnızca IBAN veya hesap bilgilerini paylaşan sanıkların cezalarında yarı oranında indirime gidilmesinin yolu açıldı.

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IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Olay, ikinci el alışveriş uygulaması Letgo üzerinden cep telefonu satın almak isteyen bir vatandaşın, 8 bin 900 TL'yi yönlendirilen hesaba yatırmasıyla başladı. Paranın gönderilmesinin ardından satıcı ortadan kayboldu.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Yapılan incelemelerde paranın Turgay Y.'nin hesabına yattığı, ardından aynı kişinin kripto hesabına aktarılarak sistem dışına çıkarıldığı belirlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi, hesabını "Mert" isimli bir arkadaşına verdiğini belirten Turgay Y.'yi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 14 bin 820 TL adli para cezasına çarptırdı.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

YASA DEVREDE
Kararın seyrini 16 Temmuz'da yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanun değiştirdi. TCK'nın 158. maddesine eklenen 4. fıkra uyarınca; dolandırıcılık suçunda rolü yalnızca banka, kredi kartı veya kripto varlık hesap bilgilerini başkasına vermekle sınırlı kalan kişilerin cezalarının yarı oranında indirilmesi hükme bağlandı.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin sadece hesabını kullandırmakla sınırlı kalıp kalmadığının yeni yasa maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

IBAN mağdurlarını sevindirecek emsal karar! Hapis cezasında yarı oranında indirim yolu açıldı

Yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozan daire, dosyayı yeniden incelenmek üzere alt mahkemeye gönderdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#IBAN