İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

Ayrıca sanal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.