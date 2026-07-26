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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Ağustos tarihinden itibaren başlıyor. Tüketiciler yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yeni düzenleme ile indirimli satış reklamları da mercek altına alınacak. Satıcıların cevap verme hakkı ise 48 saate düşürülecek. İşte detaylar….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:22
İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

Tüketici hakları 1 Ağustos'tan itibaren yapılacak yeni düzenlemelerle koruma altına alınacak. Yapay zekâ ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı etkin koruma amaçlanacak. Böylelikle haksız ticari uygulamaların önüne geçilecek.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

E-ticaret sektörünü kapsayan düzenleme, dijital pazarlama, yapay zeka, sanal medya etkileyicileri yani influencerları, indirimli satışları ve çevresel beyanları kapsayacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

İNDİRİMLİ REKLAMLAR MERCEK ALTINDA

Düzenlemeyle tüketicilere indirim veya başka bir avantaj sağlayan kampanyalar belirli koşullara bağlanacak, reklamlar artık indirimli satış reklamlarına uygulanan kurallara tabi olacak.

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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

İndirimli satış reklamlarında indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

Ayrıca sanal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağı da genişletildi, yasa dışı şans oyunları da yasak kapsamına alındı.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

YORUMLARA YENİ DÜZENLEME

Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak.

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...

Yapay zekayla oluşturulan reklamlarda insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi de zorunlu tutulacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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