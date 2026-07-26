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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...
İnternet alışverişlerinde yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu: İndirim reklamlarına dikkat...
İnternet alışverişlerinde yeni dönem 1 Ağustos tarihinden itibaren başlıyor. Tüketiciler yapay zeka ile oluşturulan aldatıcı reklamlara karşı korunacak. Yeni düzenleme ile indirimli satış reklamları da mercek altına alınacak. Satıcıların cevap verme hakkı ise 48 saate düşürülecek. İşte detaylar….
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:22