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İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

İş arayanlar ve işverenleri bir araya getirmeye devam eden İŞKUR, kurumun yılın ilk beş ayına ilişkin verilerini paylaştı.Ocak-Mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık eden İŞKUR2un verilerine göre, ilk 5 ayda 894 bin 137 açık iş alındı. En fazla açık iş sayısı hangi sektörlerde? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:55
İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmayı devam ediyor. Kurumun ilk 5 aylık istatistiklerini paylaşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Ocak-mayıs döneminde 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1.4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş tespit ettik" dedi.

İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

EN ÇOK GÜVENLİKÇİ

İŞKUR verilerine göre, ilk 5 ayda işe yerleşen 589 bin 894 kişinin 232 bin 381'i kadın, 176 bin 761'i genç, 19 bin 847'si engelli ve 112 bin 265'i yükseköğretim mezunu oldu.

İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

En fazla işe yerleştirme sektörleri itibarıyla sanayi sektöründe "imalat" alanında; meslekler göre ise "turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi mesleklerinde gerçekleştirildi.

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İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

İlk 5 ayda 894 bin 137 açık iş alındı. En fazla açık iş sayısı ise imalat sektöründe sanayi (304 bin 762), meslekler itibarıyla da "özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi" mesleklerinde alındı.

İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

AÇIK İŞTE İLK 20

Meslek Açık İş
Beden işçisi (genel) 15.486
Temizlik görevlisi 2.938
Turizm ve otelcilik elemanı 2.824
Servis elemanı (garson) 2.226
Satış elemanı/danışmanı 1.770
Kasiyer 1.421
Makineci (dikiş) 1.326
Konfeksiyon işçisi 998
Ön muhasebeci 917
Paketleme işçisi 909
Mutfak görevlisi 805
Şoför-yük taşıma 766
Bulaşıkçı (stevard) 717
Ambar/depo görevlisi 715
Çağrı merkezi müşteri tems. 680
Satış danışmanı (otomotiv 679
Aşçı 655
Güvenlik görevlisi 621

İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

İSTİHDAMDA TURİZM ETKİSİ

Meslek 36.764 46.020
Özel güvenlik görevlisi (silahsız) 42.211 40.709
Güvenlik görevlisi 22.308 19.805
Reyon görevlisi 20.928 12.494
Servis elemanı (garson) 21.042 16.265
Market elemanı 15.424 12.964
Konfeksiyon işçisi 13.799 11.371
Diğer satış elemanları 12.540 9.572
Satış elemanı / danışmanı 13.876 8.183
Kasiyer 13.876 8.183

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İŞKUR