İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

EN ÇOK GÜVENLİKÇİ

İŞKUR verilerine göre, ilk 5 ayda işe yerleşen 589 bin 894 kişinin 232 bin 381'i kadın, 176 bin 761'i genç, 19 bin 847'si engelli ve 112 bin 265'i yükseköğretim mezunu oldu.