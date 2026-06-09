İş arayanlar dikkat! İŞKUR binlerce açık iş yayımladı: En çok hangi sektör personel arıyor?

AÇIK İŞTE İLK 20
|Meslek
|Açık İş
|Beden işçisi (genel)
|15.486
|Temizlik görevlisi
|2.938
|Turizm ve otelcilik elemanı
|2.824
|Servis elemanı (garson)
|2.226
|Satış elemanı/danışmanı
|1.770
|Kasiyer
|1.421
|Makineci (dikiş)
|1.326
|Konfeksiyon işçisi
|998
|Ön muhasebeci
|917
|Paketleme işçisi
|909
|Mutfak görevlisi
|805
|Şoför-yük taşıma
|766
|Bulaşıkçı (stevard)
|717
|Ambar/depo görevlisi
|715
|Çağrı merkezi müşteri tems.
|680
|Satış danışmanı (otomotiv
|679
|Aşçı
|655
|Güvenlik görevlisi
|621
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İSTİHDAMDA TURİZM ETKİSİ
|Meslek
|36.764
|46.020
|Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
|42.211
|40.709
|Güvenlik görevlisi
|22.308
|19.805
|Reyon görevlisi
|20.928
|12.494
|Servis elemanı (garson)
|21.042
|16.265
|Market elemanı
|15.424
|12.964
|Konfeksiyon işçisi
|13.799
|11.371
|Diğer satış elemanları
|12.540
|9.572
|Satış elemanı / danışmanı
|13.876
|8.183
|Kasiyer
|13.876
|8.183