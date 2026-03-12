Trend
Galeri
Trend Ekonomi
İslam Memiş'ten altın fiyatları için rekor beklenti: 2 farklı seviye açıkladı: İşte detaylar...
İslam Memiş'ten altın fiyatları için rekor beklenti: 2 farklı seviye açıkladı: İşte detaylar...
Ons altın savaşın 13. gününde 5 bin 180 dolar seviyelerinden işlem gördü. Altın fiyatları yükselen dolar ve Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kaldı. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 300 lira seviyelerinin üzerinde hareket ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin, bu dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullanarak gram altın için beklediği rekor seviyeleri açıkladı.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:34