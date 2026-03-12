İslam Memiş’ten altın fiyatları için rekor beklenti: 2 farklı seviye açıkladı: İşte detaylar...

İSLAM MEMİŞ'TEN REKOR BEKLENTİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber yayınında savaşın gidişatının piyasalara etkisine yönelik önemli açıklamalarda bulunarak "Süreçle alakalı ne olacağı Trump'ın açıklamasına bağlı olacak. Yani süreç ne kadar ilerleyecek, hangi evreye ilerleyecek bu konuda piyasanın bir öngörüsü yok maalesef. O yüzden piyasanın bir öngörüsü olmadığı için de geniş bant aralığında dalgalanan istikrarlı fiyat olmayan bir piyasa var karşımızda" açıklamasında bulundu.