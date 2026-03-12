Trend Galeri Trend Ekonomi İslam Memiş'ten altın fiyatları için rekor beklenti: 2 farklı seviye açıkladı: İşte detaylar...

Ons altın savaşın 13. gününde 5 bin 180 dolar seviyelerinden işlem gördü. Altın fiyatları yükselen dolar ve Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kaldı. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 7 bin 300 lira seviyelerinin üzerinde hareket ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin, bu dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz" ifadelerini kullanarak gram altın için beklediği rekor seviyeleri açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2026 14:34
Altın fiyatları, 28 Şubat'ta Orta Doğu'da başlayan savaşla beraber dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Ons altın savaşa rağmen dolar baskısı altında kalarak beklenen yükselişleri kaydedemedi. Gram altın fiyatları 7 bin 300 liranın üzerinde hareket etmeye devam ederken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili beklenen seviyeleri açıkladı.

ALTIN FİYATLARI DOLAR BASKISI ALTINDA

Altın perşembe günü ons başına 5 bin 180 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. Böylelikle önceki seanstaki kayıplarını korudu. Yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini artırırken merkez bankalarının faiz indirim olasılığı azaldı. Altın ayrıca, yükselen dolar ve artan Hazine tahvil getirilerinden de baskı gördü; geleceğe yönelik enflasyon endişeleri, Fed'in gevşeme olasılığını azalttı.

İSLAM MEMİŞ'TEN REKOR BEKLENTİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber yayınında savaşın gidişatının piyasalara etkisine yönelik önemli açıklamalarda bulunarak "Süreçle alakalı ne olacağı Trump'ın açıklamasına bağlı olacak. Yani süreç ne kadar ilerleyecek, hangi evreye ilerleyecek bu konuda piyasanın bir öngörüsü yok maalesef. O yüzden piyasanın bir öngörüsü olmadığı için de geniş bant aralığında dalgalanan istikrarlı fiyat olmayan bir piyasa var karşımızda" açıklamasında bulundu.

Açıklamalarına devam eden İslam Memiş, "Geniş bant aralığına bütün yatırım araçları sert bir şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Piyasayı bir manipülasyon piyasasına çevirdiler. Mesela örnek verelim dün petrol fiyatlarında düşüşler vardı. Bugüne baktık %5- %6 civarında yükselişler var. Dün altın fiyatlarında yükselişler vardı. Bugün düşüşler var. Yani bir istikrar yok piyasalarda. Aynı şekilde borsalarda düşüşler, yükselişler geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUZ

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 5.181 dolar seviyesinde. Kabaca 5.080- 5.280 dolar aralığında oyalanıyor. Bu bant aralığındaki günlük dalgalanmalar devam ediyor. Gram altın şu anda 7.425 L. Kapalıçarşı piyasasında.7.350- 7.500 lira aralığında dalgalanan, kendine bir trend belirleyemeyen bir fiyatlama var. Altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin, bu dinlenme sürecinin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz.

Petrol fiyatları yükseldikçe emtia fiyatları geriliyor ama savaş bittikten sonra bu sefer petrol fiyatlarında gerileme, altın fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Bu fiyatlar tekrar yukarı yönlü hareketlerini de destekleyebilir. Hedefimiz kısa vadede 5.600 dolar seviyesi. Gram altın tarafı 8.500 TL seviyesi. Yılın ilk yarısında yine 10.000 TL rakamı, yine yılın ilk yarısında ons altında 6.000 dolar seviyesi yine hedef konumunda olmaya devam ediyor.