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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

İstanbul'da ulaşım ağını genişletecek yeni metro projesinde önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:47
İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

İstanbul'da ulaşım ağını genişletecek yeni metro projesinde önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

METRO PROJESİ BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı sistem projelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Yeni kararla birlikte Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı projesinin yapım sürecini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

2 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Yeni metro hattının hayata geçirilmesiyle İstanbul'un raylı sistem ağının genişletilerek, kent için ulaşımda alternatifler artırılacak. Boğaza paralel bir şekilde uzanacak yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşacak şekilde planlalan hat, Ümraniye, Kavacık ve Beykoz noktalarını birbirine bağlayacak.

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İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

Metronun geçeceği istasyonlar şu şekilde olacak:

Ümraniye
Yavuztürk Sapağı
Bosna Bulvarı
Zübeyde Hanım Caddesi
Bahçelievler Mahallesi
Çiftlik Yolu
Küçüksu
Kavacık Sapağı
Kavacık
Saraçlar
Beykoz Devlet Hastanesi
Beykoz Adliye
Beykoz İskele
Ortaçeşme
Türk Alman Üniversitesi (şube hattı)

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

DİĞER HATLARLA ENTEGRE İŞLEYECEK

Hat, Bosna Bulvarı istasyonunda inşası süren M14 Altunizade–Çamlıca–Ümraniye Spor Köyü hattı ile kesişecek; Ümraniye başlangıç noktasında ise M5 Üsküdar–Sultanbeyli hattına doğrudan aktarma imkânı sağlanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI #METRO #İSTANBUL #RESMİ GAZETE