İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 2 ilçeyi bağlayacak proje

İstanbul'da ulaşım ağını genişletecek yeni metro projesinde önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.