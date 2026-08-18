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İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 3 ilçeyi bağlayacak proje
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! İBB yerine devlet yapacak: İşte 3 ilçeyi bağlayacak proje
İstanbul'da ulaşım ağını genişletecek yeni metro projesinde önemli bir adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. İşte 3 ilçeyi bağlayacak proje...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 17:44