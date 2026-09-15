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İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. Projenin ilk etabında yer alan 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilirken, aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Peki sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak? Kimler başvurabilecek? 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin başlangıç fiyatı kaç TL? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:04
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:26