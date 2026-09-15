Trend Galeri Trend Ekonomi İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. Projenin ilk etabında yer alan 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilirken, aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Peki sosyal konutlar hangi ilçelerde olacak? Kimler başvurabilecek? 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin başlangıç fiyatı kaç TL? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.09.2026 07:04 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 07:26
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

İstanbul'da fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçireceği kiralık sosyal konut projesinde başvurular pazartesi günü itibarıyla başladı.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

Projenin ilk etabında yer alan 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilirken, aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Peki kimler başvurabilecek? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden gerçekleştirilecek. Başvurulardan herhangi bir ücret alınmayacak.

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İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

İLK ETAPTA 12 İLÇEDE 1071 KONUT KİRALANACAK

Kiralık konut tahsis edilecek ilçeler dört gruba ayrıldı. İlk etapta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut olmak üzere toplamda 1071 konut kiraya verilecek.

Kampanya genelinde toplamda 15 bin konut kiralanacak.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

GENÇ EVLİLERE 1+1 VE 2+1 KONUT

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri bulunacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

KİRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkânı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL'den başlayacak. Oda sayısına göre kiralar 18 bin TL'ye kadar çıkacak.

1+1 konut: 10.000 TL
2+1 konut: 12.000 TL
3+1 konut: 15.000-TL
4+1 konut: 18.000-TL olacak.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

KİRA BEDELİ 12 AY BOYUNCA SABİT KALACAK

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış uygulanacak.

Kira ödemeleri, konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

3 YIL SÜRESİ OLACAK

Tahsis süresi 3 yıl ile sınırlı olacak ve bu süre uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olması, ayrıca en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

Üzerinde konut tapusu bulunanlar başvuru yapamayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların başvuruları da kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeden yararlanamayacak.

Başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasındaki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

TOKİ'DEN DOLANDIRICILIK UYARISI

TOKİ, başvuru sürecinde yaşanabilecek dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ'nin açıklamasında, "SMS, sosyal medya platformları, telefon aramaları, e-posta iletileri veya sahte internet siteleri üzerinden TOKİ adını kullanarak, 'hızlı başvuru', 'kura önceliği' ve benzeri vaatlerle ücret, IBAN transferi, kişisel bilgi talep eden kişilere itibar etmeyiniz" denildi.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

BAKAN KURUM ÖRNEK DAİRELERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairenin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Ataşehir'deki 3+1 kiralık sosyal konutun içinden görüntüleri paylaştığı mesajında "İstanbul'da kiralık konutlarımız için başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

İşte örnek dairelerden görüntüler...

İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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