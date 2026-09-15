İstanbul’da 10 bin TL’ye kiralık konut fırsatı! Elini çabuk tutan yararlanacak: İşte şartlar ve son tarih

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olması, ayrıca en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak.