İstanbul’da ucuz kiralık konut dönemi: Tarih belli oldu! Kira bedeli ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan'ın eylül ayında İstanbul'da başlayacağı müjdesini verdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Rayiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacak. Belirli kesimlere kontenjan ayrılacak. Peki kira bedeli ne kadar olacak? İşte merak edenler için tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:20
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 06:40