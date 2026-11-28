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İstanbullular bu kurayı bekliyor! Kiralık sosyal konutlar için geri sayım başladı: Evlerde ilk teslimat ne zaman?

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde gözler kura tarihine çevrildi. TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta 1071 konutun tamamlandığı açıklanırken, toplam 100 bin konutun İstanbulluların kullanımına sunulması planlanıyor. Kiralık konutların aylık bedelinin 10 bin liradan başlayacağı belirtilirken, teslimlerin aralık ayında başlaması hedefleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? Konutların anahtarları ne zaman teslim edilecek? İşte projeye ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2026 13:57