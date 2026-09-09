KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA | 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihlerine dikkat! Uzman isimden kritik açıklama

17 YILLIK FARK

Genç, işe giriş tarihleri arasındaki zaman farkına dikkat çekerek "8 Eylül 1999 tarihli yasal düzenlemeden sadece bir gün sonra, yani 9 Eylül'de işe girmiş olan bir çalışan, mevcut sistemde 17 yıl gibi uzun bir süre daha beklemek zorunda kalıyor. Kamuoyunda bu mağduriyetin giderilmesine yönelik çok güçlü bir talep var" ifadelerini kullandı.