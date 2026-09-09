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KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA | 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihlerine dikkat! Uzman isimden kritik açıklama
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA | 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihlerine dikkat! Uzman isimden kritik açıklama
Kademeli emeklilik kamuoyunda son zamanlarda sık sık gündeme gelirken milyonlarca kişi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 2023 yılında çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların yaş şartı kaldırılırdı. Ancak 9 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan kadın ve erkekler için yaş şartı devam ediyor. Böylece bir gün farkla emekliliği 17 yıl geciken binlerce çalışan bulunuyor. Mali Müşavir Mustafa Genç, konuyla ilgili düzenleme yapılmasına yönelik güçlü bir talep olduğunu ifade ederek detayları anlattı.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:51