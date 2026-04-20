Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Kadın çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL izin ücreti...
Doğum izninin artmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.04.2026 06:13