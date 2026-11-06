Trend Galeri Trend Ekonomi Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL'ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL'ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için 2026 yılı altıncı dönem hibe desteği başvurularını başlattı. Program kapsamında engelli girişimcilere 735 bin TL'ye, eski hükümlülere ise 550 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Başvurularda son tarih 13 Kasım olarak belirlenirken, destekten yararlanmak isteyen adayların karşılaması gereken başvuru şartları da belli oldu. İşte detaylar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:00
Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için İŞKUR'dan önemli bir destek fırsatı geldi. Kurum, 2026 yılının altıncı dönemine yönelik hibe programı kapsamında yeni başvuru sürecini başlattı. Projesi kabul edilen engelli girişimcilere 735 bin TL'ye, eski hükümlülere ise 550 bin TL'ye kadar hibe desteği sunulacak.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

İş kurmak isteyen vatandaşların merak ettiği başvuru koşulları, destek miktarları ve başvuru kanalları da netleşti. Engelli vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden 13 Kasım saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor. Eski hükümlüler için de son başvuru tarihi 13 Kasım olarak açıklandı.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

İŞKUR HİBE BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik destek programında başvurular internet üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Engelli girişimci adaylarının hazırladıkları projeleri en geç 13 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet sistemi üzerinden iletmeleri gerekiyor. İl müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine şahsen teslim edilen ya da posta yoluyla gönderilen proje dosyaları kabul edilmiyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Eski hükümlülerin başvuru süreci ise farklı şekilde yürütülüyor. Bu kapsamdaki adayların projelerini 13 Kasım mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla ikamet ettikleri ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekiyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE NE KADAR HİBE VERİLECEK?

İŞKUR'un 2026 yılı altıncı dönem programında destek tutarları, başvuru sahibinin statüsüne ve kurulacak işletmenin faaliyet alanına göre değişiyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

ESKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK DESTEK:

Eski hükümlü girişimcilere kuruluş desteği kapsamında hibe sağlanıyor. Tarım ve hayvancılık alanındaki projeler için destek üst limiti 440 bin TL olarak belirlenirken, diğer sektörlerde faaliyet gösterecek işletmeler için vergiler dahil 550 bin TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

ENGELLİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DESTEK:

Engelli vatandaşlara yönelik hibe programı ise üç ayrı destek kaleminden oluşuyor.

1. Kuruluş işlemleri desteği

İşletmenin faaliyete geçebilmesi için gereken resmî işlemler, izinler, ruhsatlar, onaylar ve sigorta giderleri destek kapsamına alınıyor. Bu harcamalar, gerekli belgelerin sunulması şartıyla en fazla 40 bin TL olarak karşılanıyor.

2. İşletme gideri desteği

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay boyunca işletmenin temel giderleri için destek sağlanıyor.

Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderlerin belgelenmesi gerekiyor. Bu kapsamda harcamaların yüzde 60'ını aşmayacak şekilde yıllık en fazla 145 bin TL destek veriliyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki projelerde kira desteği bulunmadığından, bu alandaki işletmeler için üst limit 75 bin TL olarak uygulanıyor.

3. Kuruluş ve demirbaş desteği

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemeleri de destek kapsamında değerlendiriliyor.

Tarım ve hayvancılık projelerinde temel faaliyet alanıyla ilgili demirbaş giderleri için 12 aylık süre içerisinde, belge karşılığında vergiler dahil en fazla 440 bin TL ödeme yapılabiliyor.

Diğer sektörlerde kurulacak işletmelerde ise makine, ekipman, yazılım ve benzeri ihtiyaçlar için sağlanacak desteğin üst sınırı 550 bin TL olarak uygulanıyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

İŞKUR HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler, İŞKUR'un belirlediği koşulları karşılamaları halinde destek programına başvurabiliyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Başvuru yapacak adaylarda aranan temel şartlar şöyle:

  • İŞKUR'a kayıtlı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Engelli adaylar için en az yüzde 40 iş gücü kaybını gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak veya eski hükümlü statüsünde bulunmak.
  • Emekli olmamak.
  • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
  • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı aktif bir iş yeri veya işletme bulunmaması.
  • İşletmenin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Yapılacak işle ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen gerekli belge ve izinlere sahip olmak.
  • Kendisine vasi tayin edilmemiş olmak.
  • Herhangi bir icra dosyasının bulunmaması.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 13 KASIM!

İŞKUR'un 2026 yılı altıncı dönem girişimcilik desteklerinden yararlanmak isteyen adayların başvuru takvimini kaçırmaması gerekiyor.

Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

Engelli vatandaşlar e-Devlet üzerinden 13 Kasım saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Eski hükümlülerin ise proje dosyalarını aynı gün mesai bitimine kadar ilgili Adalet Bakanlığı birimleri aracılığıyla İŞKUR il müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İŞKUR