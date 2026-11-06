Kendi işini kuracaklara İŞKUR desteği! 735 bin TL’ye varan hibe! Son gün 13 Kasım: İşte başvuru şartları...

ENGELLİ GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK DESTEK:

Engelli vatandaşlara yönelik hibe programı ise üç ayrı destek kaleminden oluşuyor.

1. Kuruluş işlemleri desteği

İşletmenin faaliyete geçebilmesi için gereken resmî işlemler, izinler, ruhsatlar, onaylar ve sigorta giderleri destek kapsamına alınıyor. Bu harcamalar, gerekli belgelerin sunulması şartıyla en fazla 40 bin TL olarak karşılanıyor.

2. İşletme gideri desteği

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay boyunca işletmenin temel giderleri için destek sağlanıyor.

Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderlerin belgelenmesi gerekiyor. Bu kapsamda harcamaların yüzde 60'ını aşmayacak şekilde yıllık en fazla 145 bin TL destek veriliyor.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki projelerde kira desteği bulunmadığından, bu alandaki işletmeler için üst limit 75 bin TL olarak uygulanıyor.

3. Kuruluş ve demirbaş desteği

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat, yazılım, donanım ve ofis malzemeleri de destek kapsamında değerlendiriliyor.

Tarım ve hayvancılık projelerinde temel faaliyet alanıyla ilgili demirbaş giderleri için 12 aylık süre içerisinde, belge karşılığında vergiler dahil en fazla 440 bin TL ödeme yapılabiliyor.

Diğer sektörlerde kurulacak işletmelerde ise makine, ekipman, yazılım ve benzeri ihtiyaçlar için sağlanacak desteğin üst sınırı 550 bin TL olarak uygulanıyor.