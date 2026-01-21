Trend
KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı 2026 tavan ve taban ücretleri asgari ücret zammının ve memur zammının açıklanmasıyla belli oldu. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bu yıl kıdem tazminatı hesabına eklenen 1000 liralık seyyanen zamma dikkat çekti. Yeni kıdem tazminatı hesabına göre 10 yıl çalışan biri en fazla ne kadar kıdem tazminatı alabilir. İşte örnek kıdem tazminatı hesabı…
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:12