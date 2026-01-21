Trend Galeri Trend Ekonomi KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı 2026 tavan ve taban ücretleri asgari ücret zammının ve memur zammının açıklanmasıyla belli oldu. Kimler kıdem tazminatı alabilir? Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bu yıl kıdem tazminatı hesabına eklenen 1000 liralık seyyanen zamma dikkat çekti. Yeni kıdem tazminatı hesabına göre 10 yıl çalışan biri en fazla ne kadar kıdem tazminatı alabilir. İşte örnek kıdem tazminatı hesabı…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2026 09:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:12
KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

Asgari ücret ve memur zamlarının açıklanması sonrası yeni kıdem tazminatı tavan ve taban tutarları belli oldu. Çalışan, işten ayrılmak isteyen ya da emeklilik planları yapan milyonlarca kişiyi ilgilendiren tutarlar güncellendi. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı 2026 ne kadar oldu?

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

KIDEM TAZMİNATI TAVAN VE TABAN TUTARI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber kıdem tazminatı taban tutarı da değişti. Buna göre asgari ücretle çalışan bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Öte yandan ocak ayında memur zamlarının açıklanmasıyla beraber Ocak-Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavan tutarı da belli oldu.

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

Yeni tutar 64 bin 948 lira olarak açıklandı. 2025 yılında tavan tutarı 53 bin 919 TL olmuştu. Bununla beraber kıdem tazminatı tavan tutarı yüzde 20 oranında artmış oldu.

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

KIDEM TAZMİNATI 2026 NASIL HESAPLANIR?

Çalışanın bir yıl boyunca çalışması karşılığında 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı işlemeye başlar. Brüt ücret ne kadar yüksek olursa oldun kıdem tazminatı hesabı tavan ücret üzerinden yapılır. 2026 yılı için tavan ücret 64 bin 948 lira üzerinden yapılacak. Hesaplanan tutardan yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatı taban tutarı ise asgari ücretin brüt tutarı 33.030 TL'ye denk geliyor. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçini 5 yıllık çalışmasının karşılığında alacağı kıdem tazminatı 65.150 TL, 10 yıl çalıştığında ise 330.300 TL olarak hesaplanıyor.

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

İşten çıkarılan, emeklilik, askerlik ya da kadınlarda evlilik nedeni ile ayrılanlara kıdem tazminatı ödenebiliyor. Kıdem tazminatına hak kazanmak için aynı iş yerinde 1 yıl çalışmak gerekiyor. Ayrıca, istifa dilekçesini 1 Ocak 2026 yılında verenler yeni kıdem tazminatı tutarından yararlanamıyor.

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

1 LİRALIK SEYYANEN ZAM DA EKLENDİ

Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Ocak ayında memur artış oranı 18,6 oldu. Kıdem tazminatı tavanı 18,6 artırıldı. Artı bu sene başka bir yenilik oldu. 1000 liralık bir seyyanen artış var ya memurlara o da kıdem tazminatı tavanına eklendi. Böylece 1000 lira daha artırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

İşçilerin tazminat hesabı değişti: İşte 2026 kıdem tazminatı hesabı! | Video

KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

Erdem kıdem tazminatından sadece damga vergisinin kesildiğini başka bir kesintinin olmadığını da hatırlattı.