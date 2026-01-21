KIDEM TAZMİNATI 2026: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanr? 1000 liralık seyyanen zam da eklendi: İşte maaşa göre örnek tablo

1 LİRALIK SEYYANEN ZAM DA EKLENDİ

Sabah Gazetesi yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Ocak ayında memur artış oranı 18,6 oldu. Kıdem tazminatı tavanı 18,6 artırıldı. Artı bu sene başka bir yenilik oldu. 1000 liralık bir seyyanen artış var ya memurlara o da kıdem tazminatı tavanına eklendi. Böylece 1000 lira daha artırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

