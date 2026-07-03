KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Temmuz kira zam oranı belli oldu: İşte milyonların merak ettiği örnek hesaplama

Yeni kira artış oranı 12 aylık ortalamaya göre yüzde %32,03 oldu. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.