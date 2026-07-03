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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Temmuz kira zam oranı belli oldu: İşte milyonların merak ettiği örnek hesaplama
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: Temmuz kira zam oranı belli oldu: İşte milyonların merak ettiği örnek hesaplama
Kira zam oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasının ardından belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirlenen kira zam oranı sözleşmelerini güncelleyecekler için yeniden hesaplanacak. Temmuz ayında kira zammı için belirlenen oran ne kadar oldu? İşte ev sahibi ve kiracılar için örnek hesaplama…
Giriş Tarihi: 03.07.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:21