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Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi
Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi
Tapu devrinde malikleri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SEDDK tarafından yapılan düzenleme ile zorunlu deprem sigortası yeni mülk sahiplerine artık devredilemeyecek. Yeni tapu sahiplerinin belirlenen gün içerisinde yeniden poliçelerini düzenlemesi gerekecek. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:47