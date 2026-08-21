Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

YENİ MALİK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

Tapu müdürlükleri veya yetkili idareler tarafından gerçekleştirilen işlemler dışındaki durumlarda, taşınmazın yeni sahibi değişikliği ve sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunacak.