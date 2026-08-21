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Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

Tapu devrinde malikleri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SEDDK tarafından yapılan düzenleme ile zorunlu deprem sigortası yeni mülk sahiplerine artık devredilemeyecek. Yeni tapu sahiplerinin belirlenen gün içerisinde yeniden poliçelerini düzenlemesi gerekecek. İşte ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 21.08.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:47
Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu deprem sigortası genel şartlarında ev alım satımını yakından ilgilendiren kritik bir değişikliğe gitti.

Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, satış nedeniyle taşınmazın el değiştirmesi halinde DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona erdirildi.

Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

SATIŞTA DASK POLİÇESİ YENİ MALİKE DEVREDİLMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre, sigortalı taşınmazın el değiştirmesi durumunda mevcut poliçe yeni mülk sahibine devredilmeyecek. Poliçe kapsamında kullanılmayan günlere ait ödenmiş primler ise sigorta sahibine iade edilecek.

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Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

Tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler, menfaat değişikliği sırasında yeni malike ait bir Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecek.

Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

YENİ MALİK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

Tapu müdürlükleri veya yetkili idareler tarafından gerçekleştirilen işlemler dışındaki durumlarda, taşınmazın yeni sahibi değişikliği ve sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirimde bulunacak.

Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

Sigorta şirketi veya acentesi de bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde menfaat değişikliği zeylini içeren poliçeyi yeni malike vermekle yükümlü olacak.

Konut satışında DASK değişikliği! Zorunlu deprem sigortasında kritik uygulama tamamen sona erdi

DÜZENLEME 5 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜKTE

SEDDK'nin zorunlu deprem sigortası genel şartlarında yaptığı değişiklik 5 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMÎ GAZETE