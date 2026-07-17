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Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72'lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar
Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72'lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. İlk el konut satışları yüzde 23,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 arttı. İpotekli konut satışlarındaki yüzde 72,1'lik yükseliş dikkat çekerken, yabancılara yapılan konut satışı da yüzde 20,1 artış gösterdi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:21