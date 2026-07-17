Trend Galeri Trend Ekonomi Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72'lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72'lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. İlk el konut satışları yüzde 23,1, ikinci el konut satışları ise yüzde 12,5 arttı. İpotekli konut satışlarındaki yüzde 72,1'lik yükseliş dikkat çekerken, yabancılara yapılan konut satışı da yüzde 20,1 artış gösterdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:21
Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

Türkiye'de konut piyasasındaki hareketlilik haziran ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarında yıllık bazda artış yaşanırken, özellikle kredili (ipotekli) satışlarda güçlü yükseliş kaydedildi.

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

İLK EL VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Haziran ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 43 bin 406 oldu.

İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 oldu.

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

İPOTEKLİ SATIŞLARDA YÜZDE 72'LİK SIÇRAMA

Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993'e yükseldi.

Diğer satış türleri ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışlarının yüzde 20'sini ipotekli, yüzde 80'ini ise diğer satışlar oluşturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE FARKLI GÖRÜNÜM

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el konut satışları yıllık bazda yüzde 1,5, ikinci el satışlar ise yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise mayıs ayına kıyasla ilk el satışlar yüzde 2,3, ikinci el satışlar ise yüzde 0,9 arttı.

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜKSELDİ

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu.

Toplam satışlar içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83'e geriledi.

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

Haziran ayında yabancılara en fazla konut satışı;

  • Rusya Federasyonu: 381
  • Ukrayna: 170
  • İran: 170

vatandaşlarına yapıldı

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA ARTIŞ YAŞANDI

Haziran ayında ilk el iş yeri satışları yüzde 30,8 artışla 5 bin 126, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 oldu.

İpotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 yükselerek 745'e, diğer iş yeri satışları ise yüzde 17,2 artışla 15 bin 820'ye çıktı.

Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

İŞ YERİ SATIŞLARINDA ARINDIRILMIŞ VERİLER

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 4,9 arttı, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 6,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #KONUT