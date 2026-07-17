Konutta yılın en yüksek aylık satışı! Kredili satışta yüzde 72’lik sıçrama: İşte en çok konut alanlar

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜKSELDİ

Haziran ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu.

Toplam satışlar içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83'e geriledi.