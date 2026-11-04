Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Çavuş şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden değerleme oranına göre yüzde 27,83 oranında bir artış öngörülüyor. Tabii ki bu cezayı ilk defa yediğimizde bu tutarlar olacak ama daha sonra kademeli olarak artacak. Çünkü daha önceki trafik cezası artışlarında kademeli olarak artışı gördük. Bunlar sürücü adayları için bir caydırıcı unsur olacak.

Tabii ki caydırıcı unsurun yanı sıra bizim şunu her zaman anlatmamız gerekiyor: Bu cezalar yükseldiği için veya bu kadar yüksek olduğu için değil, aslında bunlar bir kural olduğu için bizim uymamız gerekiyor.

Yani bir EDS takip sistemi gördüğümüzde veya bir trafik polisi gördüğümüzde 'Aman bu kurala dikkat edelim' değil de gerçekten bunun ceza olduğunu, bunun insan hayatı için önemli olduğunu bilerek bu kurallara uymamız daha doğru olur aslında."