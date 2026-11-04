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Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan verinin netleşmesiyle milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. 2027'de drift atmanın ve sahte plaka kullanmanın cezası 178 bin 962 TL'ye çıkarken, araçtan inmenin cezası 230 bin TL'yi aşacak. A Haber'e konuşan Güvenli Sürüş Uzmanı Serkan Çavuş, yüksek cezalar için değil, kural olduğu için uyulması gerektiğini vurguladı.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:40
Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı verilere göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalara göre değişimi yüzde 27,83 oldu. Böylece 2027 yılı için yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan veri netleşti.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Kırmızı ışıkta geçme ve araç kullanırken telefonla konuşma cezasının 6 bin 391 TL'ye, saldırı amacıyla araçtan inmenin cezasının ise 230 bin 94 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

A Haber'de muhabir Ahmet Nazif Vural'ın sorularını yanıtlayan Güvenli Sürüş Uzmanı Serkan Çavuş, uygulanması beklenen olası trafik cezalarını değerlendirdi.

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Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yüzde 27,83 olarak öngörülen yeniden değerleme oranına göre hesaplandığını belirten Çavuş, ilk ihlalde uygulanacak tutarların bu oran üzerinden şekilleneceğini, bazı cezalarda ise kademeli artışların devam edeceğini ifade etti.

Trafik kurallarına yalnızca ceza almamak için uyulmaması gerektiğini vurgulayan Çavuş, sürücülerin denetim noktalarını gördüklerinde değil, her zaman kurallara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Çavuş şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden değerleme oranına göre yüzde 27,83 oranında bir artış öngörülüyor. Tabii ki bu cezayı ilk defa yediğimizde bu tutarlar olacak ama daha sonra kademeli olarak artacak. Çünkü daha önceki trafik cezası artışlarında kademeli olarak artışı gördük. Bunlar sürücü adayları için bir caydırıcı unsur olacak.

Tabii ki caydırıcı unsurun yanı sıra bizim şunu her zaman anlatmamız gerekiyor: Bu cezalar yükseldiği için veya bu kadar yüksek olduğu için değil, aslında bunlar bir kural olduğu için bizim uymamız gerekiyor.

Yani bir EDS takip sistemi gördüğümüzde veya bir trafik polisi gördüğümüzde 'Aman bu kurala dikkat edelim' değil de gerçekten bunun ceza olduğunu, bunun insan hayatı için önemli olduğunu bilerek bu kurallara uymamız daha doğru olur aslında."

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

"BEN HIZLICA GEÇİRİM" DİYEN CEZAYI ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK

Çavuş, kırmızı ışık ihlaline ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı ışık bizim için çok önemli. Kesinlikle trafik kazalarında insan hayatıyla en ilgili olan maddelerden bir tanesi. Kırmızı ışıkta kesinlikle, özellikle en büyük unsuru söyleyelim, kırmızı ışıkta durmamız gerekiyor.

Ama önemli bir detay; ışıklara yaklaştığımızda zaten hızımızı azaltmamız gerekiyor. Birçok sürücü de zaten bildiğimiz gibi ışıklara yaklaştığında 'Ben hızlıca buradan geçerim' diyor ama maalesef kırmızı ışığa takıldığında bu cezayı ödemek zorunda kalacak."

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Sürücülerin araç kullanırken dikkatlerini tamamen yola vermesi gerektiğini vurgulayan Çavuş, telefon görüşmesi ve mesajlaşmanın sürüş güvenliğini tehlikeye attığını söyledi:

"Telefonla konuşmakta bildiğimiz gibi sürücünün araç kullanırken tamamen araç kullanmaya odaklanması lazım. Eğer bunun yanı sıra bir WhatsApp mesajlaşması, telefon görüşmesi yaptığında tamamen bütün refleksleri kayboluyor ve bir trafik kazası olması zaten muhtemel bir durum oluyor."

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

"TRAFİK ADABINA DİKKAT ETMELİ"

Yeni trafik cezalarındea dikkat çeken bir diğer başlık ise saldırı amacıyla araçtan inme ve ısrarlı takip cezası oldu.

Yeni tutarın 230 bin 94 TL'ye kadar yükselebileceğini belirten Çavuş, "

"Caydırıcı cezalar araçtan inme ve saldırı amacıyla karşıdaki insana saldırma olaylarında azalmaya sebep oldu. Artık burada kural değil de insanların kendine hâkim olması, trafik adabı dediğimiz olay aslında bizim için çok önemli. Eğer trafik adabına da dikkat edersek, yani karşılaştığımız olumsuz durumlara olumlu tepki verebilirsek bu cezaları ödemek zorunda kalmayacağız."

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

2027 yılı için hesaplanan trafik cezaları şu şekilde:

Drift Atma: 140.000 TL'den 178.962 TL'ye yükseldi.

Sahte Plaka Kullanma: 140.000 TL'den 178.962 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Makas Atma: 90.000 TL'den 115.047 TL'ye yükseldi.

Plakasız Araç Kullanma: 46.000 TL'den 58.801,8 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Emniyet Şeridi İhlali: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye yükseldi.

Kırmızı Işıkta Geçme: 5.000 TL'den 6.391,50 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Araç Kullanırken Cep Telefonuyla Konuşma: 5.000 TL'den 6.391,50 TL'ye yükseldi.

Saldırı Amacıyla Araçtan İnme / Israrlı Takip: 180.000 TL'den 230.094 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yayalara Geçiş Hakkı Vermeme: 5.662 TL'den 7.237,7 TL'ye yükseldi.

Emniyetsiz Araç Kullanma: 5.662 TL'den 7.237,7 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Hatalı Sollama: 2.719 TL'den 3.475,7 TL'ye yükseldi.

Muayenesiz Araç Kullanma: 2.719 TL'den 3.475,7 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Kask Takmama: 2.500 TL'den 3.195,75 TL'ye yükseldi.

Hatalı Park: 1.246 TL'den 1.592,8 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yüksek Sesle Müzik Dinleyerek Çevreyi Rahatsız Etme: 3.000 TL'den 3.834,9 TL'ye yükseldi.

U Dönüşü Kurallarına Uymama: 1.000 TL'den 1.278,3 TL'ye yükseldi.

Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşma

  • 6-10 km/saat aşma: 2.000 TL'den 2.556,6 TL'ye yükseldi.
  • 11-15 km/saat aşma: 4.000 TL'den 5.113,2 TL'ye yükseldi.
  • 16-20 km/saat aşma: 6.000 TL'den 7.669,8 TL'ye yükseldi.
  • 21-25 km/saat aşma: 8.000 TL'den 10.226,4 TL'ye yükseldi.
  • 26-35 km/saat aşma: 12.000 TL'den 15.339,6 TL'ye yükseldi.
  • 36-45 km/saat aşma: 15.000 TL'den 19.174,5 TL'ye yükseldi.
  • 46-55 km/saat aşma: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye yükseldi.
  • 56-65 km/saat aşma: 25.000 TL'den 31.957,5 TL'ye yükseldi.
  • 66 km/saat ve üzeri aşma: 30.000 TL'den 38.349 TL'ye yükseldi.
Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları

Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşma

  • 11-15 km/saat aşma: 2.000 TL'den 2.556,6 TL'ye yükseldi.
  • 16-20 km/saat aşma: 4.000 TL'den 5.113,2 TL'ye yükseldi.
  • 21-25 km/saat aşma: 6.000 TL'den 7.669,8 TL'ye yükseldi.
  • 26-30 km/saat aşma: 8.000 TL'den 10.226,4 TL'ye yükseldi.
  • 31-40 km/saat aşma: 12.000 TL'den 15.339,6 TL'ye yükseldi.
  • 41-50 km/saat aşma: 15.000 TL'den 19.174,5 TL'ye yükseldi.
  • 51-60 km/saat aşma: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye yükseldi.
  • 61-70 km/saat aşma: 25.000 TL'den 31.957,5 TL'ye yükseldi.
  • 71 km/saat ve üzeri aşma: 30.000 TL'den 38.349 TL'ye yükseldi.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör