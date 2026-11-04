Kurala uymayan sürücüler ödemek zorunda kalacak! İşte 2027 yılı olası trafik cezaları
Yeniden değerleme oranının hesaplanmasında esas alınan verinin netleşmesiyle milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. 2027'de drift atmanın ve sahte plaka kullanmanın cezası 178 bin 962 TL'ye çıkarken, araçtan inmenin cezası 230 bin TL'yi aşacak. A Haber'e konuşan Güvenli Sürüş Uzmanı Serkan Çavuş, yüksek cezalar için değil, kural olduğu için uyulması gerektiğini vurguladı.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 15:40