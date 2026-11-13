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Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan 6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme yaşandı. FBI çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar dolarına el konulduğunu duyururken, Kuzey Koreli hackerların FaceStealer tuzağına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:47
Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

Kripto para tarihinin en büyük siber saldırısı olan 6,3 milyar dolarlık Binance soygununda yeni gelişme yaşandı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yürütülen çalışmalar kapsamında 1,2 milyar doları aşan tutara el konulduğunu duyurdu.

FBI aynı zamanda Kuzey Kore bağlantılı hackerların yeni tuzağını da ortaya koydu.

Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

20 DAKİKADA 6,3 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO ÇALINDI

Binance, 30 Ekim'de tarihinin en büyük güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendirilen saldırı ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 6,3 milyar dolarlık kripto varlık, hackerler tarafından ele geçirildi.

Birden fazla ağ üzerinde hızla gerçekleşen olayda, saldırganın, dahili bir cüzdan imzalama hizmetine yetkisiz erişim sağlayarak normal para çekme sürecinin dışında işlemler başlattı. Saldırganın kontrolündeki adreslere, Binance'in beş sıcak cüzdanından 233,46 milyon XRP gönderildi. Ayrıca Solana ve Optimism ağlarındaki sıcak cüzdanlardan da yaklaşık 970 bin 500 SOL ve 44,2 milyon OP aktarıldı. Daha sonra ise 18 bin 270 BTC transfer edildi.

Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

FBI 1,2 MİLYAR DOLARI KURTARDI

Saldırıdan Kuzey Kore bağlantılı "TraderTraitor" adlı hacker grubunu sorumlu tutan FBI, çalınan varlıkların 1,2 milyar doları aşan kısmına el konulduğu açıkladı.

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Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

BU YÖNTEMLE 400 MİLYON DOLARDAN FAZLA KRİPTO PARA ÇALINDI

FBI, Kuzey Kore bağlantılı hackerların son 18 ayda sahte görüntülü görüşmeler aracılığıyla 400 milyon dolardan fazla kripto para çaldığını da açıkladı.

"FaceStealer" adı verilen yöntemle 900'den fazla kişinin hedef alındığı belirtilirken, saldırganların özellikle kripto para sektöründe çalışan kişilere odaklandığı ifade edildi.

Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DAVETİ GÖNDERİYORLAR

FBI açıklamasına göre hackerlar, sosyal medya hesapları üzerinden hedef aldıkları kişileri görüntülü görüşmelere davet ediyor. Daha önce kaydedilmiş videoları kullanan saldırganlar, mağdurlarda tanıdıkları kişilerle görüştükleri izlenimini oluşturuyor.

Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

Görüşme sırasında sahte ses sorunları çıkaran hackerlar, sorunun giderilmesi için mağdurlara bağlantılar gönderiyor. Bu bağlantılara tıklayan kişilerin cihazlarına zararlı yazılım yükleniyor.

Böylece saldırganlar, mağdurların cihazlarına erişim sağlayarak kripto varlıklarını ele geçirebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİNANCE #KUZEY KORE #FBI