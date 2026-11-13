Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı

20 DAKİKADA 6,3 MİLYAR DOLARLIK KRİPTO ÇALINDI

Binance, 30 Ekim'de tarihinin en büyük güvenlik ihlallerinden biri olarak değerlendirilen saldırı ile karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde 6,3 milyar dolarlık kripto varlık, hackerler tarafından ele geçirildi.

Birden fazla ağ üzerinde hızla gerçekleşen olayda, saldırganın, dahili bir cüzdan imzalama hizmetine yetkisiz erişim sağlayarak normal para çekme sürecinin dışında işlemler başlattı. Saldırganın kontrolündeki adreslere, Binance'in beş sıcak cüzdanından 233,46 milyon XRP gönderildi. Ayrıca Solana ve Optimism ağlarındaki sıcak cüzdanlardan da yaklaşık 970 bin 500 SOL ve 44,2 milyon OP aktarıldı. Daha sonra ise 18 bin 270 BTC transfer edildi.