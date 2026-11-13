Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı
Kuzey Koreli hackerların yeni tuzağı ortaya çıktı! FBI Binance soygununda çalınan parayı böyle kurtardı
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan 6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme yaşandı. FBI çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar dolarına el konulduğunu duyururken, Kuzey Koreli hackerların FaceStealer tuzağına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:47