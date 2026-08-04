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Litresi 80 TL'yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

4 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 85 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? LPG'ye zam geldi mi? Motorine indirim gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:35 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:41
Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, önceki işlem gününde yaşanan sert kayıpların ardından salı günü sınırlı da olsa toparlandı. Ekim vadeli Brent petrol yüzde 0,7 artışla varil başına 84,39 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise aynı oranda yükselerek 80,95 dolara çıktı. Piyasalarda, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin zayıf kalması nedeniyle Orta Doğu kaynaklı arz risklerine yönelik endişeler etkisini sürdürdü.

Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Fiyatlardaki önceki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini açıklaması etkili olmuştu. Ancak İran, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddiasını reddederken, uzmanlar Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden gerilim yaşanması halinde petrol fiyatlarının hızla yukarı yönlü hareket edebileceği uyarısında bulunuyor.

Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri devam ediyor. Bölgeden geçen petrol ihracatında son haftada artış görülürken, bazı tankerlerin rotalarını değiştirdiği ve deniz trafiğinde yavaşlama yaşandığı bildirildi. Son olarak Umman açıklarında bir yük gemisinin kimliği belirsiz bir mühimmatla vurulduğu yönündeki ihbar da bölgedeki risk algısını artırdı.

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Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 31 Temmuz gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 3.71 TL zam yapıldı.

4 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde LPG'ye 2.45 TL zam geldi.

Son zamların ardından litre fiyatı 80 TL'yi aşan motorine ise 5 Ağustos gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde 6.60 TL indirim yapılması bekleniyor.

Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

4 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 67.24 TL
  • Motorinin litresi: 81.02 TL
  • LPG: 33.79 TL
Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 67.08 TL
  • Motorinin litresi: 80.87 TL
  • LPG: 33.19 TL
Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 68.20 TL
  • Motorinin litresi: 82.14 TL
  • LPG: 33.89 TL
Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 68.50 TL
  • Motorinin litresi: 82.42 TL
  • LPG: 33.79 TL
Litresi 80 TL’yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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