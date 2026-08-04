Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Litresi 80 TL'yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
Litresi 80 TL'yi aşmıştı! Motorine indirim bekleniyor: İşte 4 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...
4 Ağustos itibarıyla Brent petrolün varili 85 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? LPG'ye zam geldi mi? Motorine indirim gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.08.2026 08:35
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:41