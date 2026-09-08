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MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında yapılcak zam için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. OVP'de yer alan tahminlere göre en düşük memur maaşı 75.140, emekli aylığı 33.734 TL'ye çıkacak. Polis, öğretmen, hemşire ve avukatların maaşı ise 100 bin TL'yi aşacak. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 08:13
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026 yılının ilk yarısında yüzde 18,6 toplu sözleşme zammına ek olarak 1.000 TL, Temmuz ayında ise yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,52 oranında zam aldı. Gözler şimdi yeni yılda yapılacak zam oranına çevrilirken, OVP ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri yeni maaşlar için ipuçları verdi.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

ENFLASYONDA 2. ORAN NETLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında 2027'nin ilk yarısında yüzde 5 zam alacak. Buna 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark da eklenecek.

TÜİK verilerine göre TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE aylık %1,84 artış gösterirken yıllık TÜFE %31,51 oldu. İki aylık toplam enflasyon şimdiden yüzde 3,66'a ulaşırken, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı.

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MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

ZAM TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43 olarak açıklandı.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

OVP'de yer alna tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,04 çıkacak. Yüzde 7'lik oran aşıldığı için memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Bu fark da tahmine göre yüzde 1.91 olacak.

Ocak zammı bu fark ile yüzde 7'ye yükselecek.

TCMB'nin yıl sonu tahminlerine göre memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 6,78 olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,43'luk tahmine göre ise zam oranı yaklaşık %8,06'e ulaşacak.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?

En düşük memur maaşı temmuz ayında 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 6,78 olursa 74 bin 985 TL'ye, yüzde 7 olursa 75 bin 140 liraya, yüzde 8,06 olursa ise 75 bin 884 TL'ye çıkacak. 3 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Memur emeklilerinde de en düşük aylık temmuz itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 6,78'e ulaşırsa 33 bin 665 TL seviyesine, yüzde 7'yi aşarsa 33 bin 734 liraya ulaşacak.

Yüzde 8,06 tahmine göre ise en düşük memur emekli aylığı da 34 bin 69 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Uzman Doktor

Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 182.305 TL — Zam farkı: +11.575 TL
  • OVP (%7,14 zam): 182.914 TL — Zam farkı: +12.184 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 184.486 TL — Zam farkı: +13.756 TL

Profesör

Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 163.594 TL — Zam farkı: +10.386 TL
  • OVP (%7,14 zam): 164.140 TL — Zam farkı: +10.932 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 165.550 TL — Zam farkı: +12.342 TL

Mühendis

Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 116.592 TL — Zam farkı: +7.407 TL
  • OVP (%7,14 zam): 116.981 TL — Zam farkı: +7.796 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 117.985 TL — Zam farkı: +8.800 TL
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 114.375 TL — Zam farkı: +7.265 TL
  • OVP (%7,14 zam): 114.757 TL — Zam farkı: +7.647 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 115.741 TL — Zam farkı: +8.631 TL

Araştırma Görevlisi

Derece/Kademe: 7/1
Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 109.741 TL — Zam farkı: +6.962 TL
  • OVP (%7,14 zam): 110.512 TL — Zam farkı: +7.733 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 111.341 TL — Zam farkı: +8.562 TL

Avukat

Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 109.057 TL — Zam farkı: +6.922 TL
  • OVP (%7,14 zam): 109.787 TL — Zam farkı: +7.652 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 110.611 TL — Zam farkı: +8.476 TL
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Başkomiser

Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 108.103 TL — Zam farkı: +6.861 TL
  • OVP (%7,14 zam): 108.830 TL — Zam farkı: +7.588 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 109.647 TL — Zam farkı: +8.405 TL

Polis Memuru

Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 98.901 TL — Zam farkı: +6.283 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.567 TL — Zam farkı: +6.949 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 100.316 TL — Zam farkı: +7.698 TL
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Uzman Öğretmen

Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 98.416 TL — Zam farkı: +6.250 TL
  • OVP (%7,14 zam): 99.078 TL — Zam farkı: +6.912 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 99.821 TL — Zam farkı: +7.655 TL

Vaiz

Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 92.882 TL — Zam farkı: +5.899 TL
  • OVP (%7,14 zam): 93.504 TL — Zam farkı: +6.521 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 94.206 TL — Zam farkı: +7.223 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 90.604 TL — Zam farkı: +5.759 TL
  • OVP (%7,14 zam): 91.212 TL — Zam farkı: +6.367 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 91.897 TL — Zam farkı: +7.052 TL

Öğretmen

Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 88.895 TL — Zam farkı: +5.641 TL
  • OVP (%7,14 zam): 89.485 TL — Zam farkı: +6.231 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 90.158 TL — Zam farkı: +6.904 TL
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Teknisyen (Lise Mezunu)

Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 81.025 TL — Zam farkı: +5.148 TL
  • OVP (%7,14 zam): 81.293 TL — Zam farkı: +5.416 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 81.988 TL — Zam farkı: +6.111 TL

Memur (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,78 zam): 78.025 TL — Zam farkı: +4.955 TL
  • OVP (%7,14 zam): 78.288 TL — Zam farkı: +5.218 TL
  • Piyasa (%8,06 zam): 78.959 TL — Zam farkı: +5.889 TL
MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Memur emeklileri Ocak 2027 zam hesaplama tablosu

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) TCMB %6,78 Zamlı Maaş Zam Farkı OVP %7,14 Zamlı Maaş Zam Farkı Piyasa %8,06 Zamlı Maaş Zam Farkı
Müsteşar (1/1) 112.140 119.743 +7.603 120.147 +8.007 121.178 +9.038
Genel Müdür (1/1) 99.377 106.115 +6.738 106.473 +7.096 107.387 +8.010
Profesör (1/4) 80.490 85.947 +5.457 86.237 +5.747 86.977 +6.487
Pratisyen Hekim (1/4) 68.691 73.348 +4.657 73.596 +4.905 74.227 +5.536
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) 65.853 70.318 +4.465 70.555 +4.702 71.161 +5.308
Başkomiser (1/4) 47.877 51.123 +3.246 51.295 +3.418 51.736 +3.859
Mühendis (1/4) 47.693 50.927 +3.234 51.098 +3.405 51.537 +3.844
Polis Memuru (1/4) 47.093 50.286 +3.193 50.455 +3.362 50.889 +3.796
Öğretmen (1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.689 +3.781
Hemşire (Lisans - 1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.689 +3.781
İmam-Hatip 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.689 +3.781
Avukat (1/4) 46.908 50.088 +3.180 50.257 +3.349 50.689 +3.781
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) 39.681 42.371 +2.690 42.514 +2.833 42.879 +3.198
Teknisyen (Lise - 1/4) 33.995 36.300 +2.305 36.422 +2.427 36.735 +2.740
Memur (Lisans - 1/4) 31.313 33.436 +2.123 33.549 +2.236 33.837 +2.524
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#MEMUR ZAMMI