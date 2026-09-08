MEMUR MAAŞI OCAK 2027! Memur maaşı 100 bin TL olacak! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni hesap

Memur emeklileri Ocak 2027 zam hesaplama tablosu
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|TCMB %6,78 Zamlı Maaş
|Zam Farkı
|OVP %7,14 Zamlı Maaş
|Zam Farkı
|Piyasa %8,06 Zamlı Maaş
|Zam Farkı
|Müsteşar (1/1)
|112.140
|119.743
|+7.603
|120.147
|+8.007
|121.178
|+9.038
|Genel Müdür (1/1)
|99.377
|106.115
|+6.738
|106.473
|+7.096
|107.387
|+8.010
|Profesör (1/4)
|80.490
|85.947
|+5.457
|86.237
|+5.747
|86.977
|+6.487
|Pratisyen Hekim (1/4)
|68.691
|73.348
|+4.657
|73.596
|+4.905
|74.227
|+5.536
|Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
|65.853
|70.318
|+4.465
|70.555
|+4.702
|71.161
|+5.308
|Başkomiser (1/4)
|47.877
|51.123
|+3.246
|51.295
|+3.418
|51.736
|+3.859
|Mühendis (1/4)
|47.693
|50.927
|+3.234
|51.098
|+3.405
|51.537
|+3.844
|Polis Memuru (1/4)
|47.093
|50.286
|+3.193
|50.455
|+3.362
|50.889
|+3.796
|Öğretmen (1/4)
|46.908
|50.088
|+3.180
|50.257
|+3.349
|50.689
|+3.781
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|46.908
|50.088
|+3.180
|50.257
|+3.349
|50.689
|+3.781
|İmam-Hatip
|46.908
|50.088
|+3.180
|50.257
|+3.349
|50.689
|+3.781
|Avukat (1/4)
|46.908
|50.088
|+3.180
|50.257
|+3.349
|50.689
|+3.781
|Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
|39.681
|42.371
|+2.690
|42.514
|+2.833
|42.879
|+3.198
|Teknisyen (Lise - 1/4)
|33.995
|36.300
|+2.305
|36.422
|+2.427
|36.735
|+2.740
|Memur (Lisans - 1/4)
|31.313
|33.436
|+2.123
|33.549
|+2.236
|33.837
|+2.524