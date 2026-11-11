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Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Kamuda çalışan milyonlarca memur bir yandan Ocak 2027 zammını merakla beklerken, hükümet ücret sisteminin sadeleştirilmesi için harekete geçiyor. Resmi Gazete'de yayınlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre farklı statülerde çalışan kamu personelinin maaşları analiz edilecek, yeni sistemde iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri esas alınacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 4C'li memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:02
Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren kamu personeli ücret sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik çalışma resmî programa girdi.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

27 Ekim 2026 tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kamudaki farklı istihdam statülerine göre şekillenen ücret yapısının sadeleştirilmesi hedeflendi. Yeni modelde çalışanların maaşlarının belirlenmesinde unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınacak.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

MEMURLARIN MAAŞ SİSTEMİ SADELEŞTİRİLECEK

Kamu istihdamında uzun süredir gündeme gelen farklı statüler arasındaki ücret farklılıkları ve maaş dengesizlikleri için yeni bir çalışma yürütülecek.

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Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "Kamuda İnsan Kaynakları" bölümünde, kamu personelinin ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi tedbirine yer verildi.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Programda yürütülecek çalışma şu ifadelerle açıklandı:

"Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek, unvanların iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personeli ücret sistemi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır."

Bu kapsamda kamuda farklı statülerde görev yapan personelin mevcut ücret sistemleri incelenecek. Yeni ücret modelinde yalnızca unvan değil, yapılan işin güçlüğü, kullanılan yetkiler ve üstlenilen sorumluluklar da dikkate alınacak.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

ÇALIŞMALARI CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ YÜRÜTECEK

Yeni ücret sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların koordinasyonundan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği sorumlu olacak.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Hazırlık ve analiz sürecinde ise şu kurumlar iş birliği yapacak:

  • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı

  • Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

İlk aşamada farklı statülerde istihdam edilen kamu personelinin mevcut ücret sistemleri analiz edilecek. Ardından unvanların görev ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınarak yeni ve sadeleştirilmiş ücret sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

MEMURLARIN MAAŞLARI HEMEN DEĞİŞECEK Mİ?

Düzenlemeyle ilgili en önemli ayrıntı ise uygulama takvimi. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücret sisteminin sadeleştirilmesi hedefi yer alsa da henüz yeni maaş tutarları, zam oranları veya uygulamaya geçiş tarihi açıklanmış değil.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Öte yandan yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi maaş sistemi düzenlemesinin yanı sıra Ocak 2027'de yapılacak zam oranını merakla araştırıyor.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı için temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ilişkin veriler belli oldu.

Ekim ayı enflasyon verileriyle polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı için maaş tablosu yeniden şekillendi.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,28'e ulaştı.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle bu eşik aşılırken, şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

Dört aylık enflasyon verisine göre yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabında memurların yeni maaşları da ortaya çıktı.

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 863 lira olacak. Uzman doktor maaşları 180 bin TL'yi aşarken, polis, avukat, öğretmen maaşları ise 100 bin TL'ye ulaştı.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Aile yardımı dahil hesaplanan örnek maaşlar şöyle:

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Dört aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,27 zam yapılması halinde memur emeklilerinin maaşlarında da artış yaşanacak.

Unvan ve derecelere göre hesaplanan örnek zamlı aylıklar şöyle:

Unvan / Derece

Mevcut maaş

%6,27 zamlı

Müsteşar 1/1

112.140 TL

119.171 TL

Genel müdür 1/1

99.377 TL

105.607 TL

Şube müdürü (lisans) 1/4

39.681 TL

42.169 TL

Memur (lisans) 1/4

31.313 TL

33.277 TL

Öğretmen 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

65.853 TL

69.982 TL

Başkomiser 1/4

47.877 TL

50.879 TL

Polis memuru 1/4

47.093 TL

50.045 TL

Hemşire (lisans) 1/4

46.908 TL

49.849 TL

Mühendis 1/4

47.693 TL

50.684 TL

Teknisyen (lise) 1/4

33.995 TL

36.126 TL

Pratisyen hekim 1/4

68.691 TL

72.998 TL

Profesör 1/4

80.490 TL

85.537 TL

İmam-hatip

46.908 TL

49.849 TL

Avukat 1/4

46.908 TL

49.849 TL
Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.

TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.

En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

İşte Ocak 2027 Memur Maaşı Zam Hesaplama Tablosu

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

  • OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

  • Piyasa (%8,02): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL

  • AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL

  • FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL

Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

  • OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

  • Piyasa (%8,02): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL

  • AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL

  • FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL

Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

  • OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

  • Piyasa (%8,02): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL

  • AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL

  • FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

  • OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

  • Piyasa (%8,02): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL

  • AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL

  • FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL

Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

  • OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

  • Piyasa (%8,02): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL

  • AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL

  • FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL

Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

  • OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

  • Piyasa (%8,02): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL

  • AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL

  • FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

  • OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

  • Piyasa (%8,02): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL

  • AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL

  • FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL

Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

  • OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

  • Piyasa (%8,02): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL

  • AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL

  • FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL

Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

  • OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

  • Piyasa (%8,02): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL

  • AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL

  • FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL

Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

  • OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

  • Piyasa (%8,02): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL

  • AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL

  • FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

  • OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

  • Piyasa (%8,02): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL

  • AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL

  • FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

  • OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

  • Piyasa (%8,02): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL

  • AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL

  • FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

  • OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

  • Piyasa (%8,02): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL

  • AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL

  • FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL

Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

  • OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

  • Piyasa (%8,02): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL

  • AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL

  • FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL

En düşük memur maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

  • OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

  • Piyasa (%8,02): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL

  • AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL

  • FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL

Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu