Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

Kamuda çalışan milyonlarca memur bir yandan Ocak 2027 zammını merakla beklerken, hükümet ücret sisteminin sadeleştirilmesi için harekete geçiyor. Resmi Gazete'de yayınlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre farklı statülerde çalışan kamu personelinin maaşları analiz edilecek, yeni sistemde iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri esas alınacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 4C'li memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...
MEMUR EMEKLİLERİNİN OCAK MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Dört aylık enflasyon verisine göre yüzde 6,27 zam yapılması halinde memur emeklilerinin maaşlarında da artış yaşanacak.
Unvan ve derecelere göre hesaplanan örnek zamlı aylıklar şöyle:
|
Unvan / Derece
|
Mevcut maaş
|
%6,27 zamlı
|
Müsteşar 1/1
|
112.140 TL
|
119.171 TL
|
Genel müdür 1/1
|
99.377 TL
|
105.607 TL
|
Şube müdürü (lisans) 1/4
|
39.681 TL
|
42.169 TL
|
Memur (lisans) 1/4
|
31.313 TL
|
33.277 TL
|
Öğretmen 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Kaymakam 1. sınıf 1/4
|
65.853 TL
|
69.982 TL
|
Başkomiser 1/4
|
47.877 TL
|
50.879 TL
|
Polis memuru 1/4
|
47.093 TL
|
50.045 TL
|
Hemşire (lisans) 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Mühendis 1/4
|
47.693 TL
|
50.684 TL
|
Teknisyen (lise) 1/4
|
33.995 TL
|
36.126 TL
|
Pratisyen hekim 1/4
|
68.691 TL
|
72.998 TL
|
Profesör 1/4
|
80.490 TL
|
85.537 TL
|
İmam-hatip
|
46.908 TL
|
49.849 TL
|
Avukat 1/4
|
46.908 TL
|
49.849 TL