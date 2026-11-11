Memur maaşları yeniden hesaplanacak! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte Ocak 2027 zam tablosu

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI

Dört aylık enflasyon verisine göre yapılan yüzde 6,27'lik zam hesabında memurların yeni maaşları da ortaya çıktı.

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 863 lira olacak. Uzman doktor maaşları 180 bin TL'yi aşarken, polis, avukat, öğretmen maaşları ise 100 bin TL'ye ulaştı.