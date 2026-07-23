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MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?
MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?
Milyonlarca memur yüzde 13,52'lik zamlı maaşlarını cebe koydu. 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise yatırılmaya başlandı. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşireye 14 günlük maaş farkı ne kadar yatacak? Meslek meslek ayrıntılı hesaplandı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 08:11