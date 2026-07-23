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MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Milyonlarca memur yüzde 13,52'lik zamlı maaşlarını cebe koydu. 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise yatırılmaya başlandı. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşireye 14 günlük maaş farkı ne kadar yatacak? Meslek meslek ayrıntılı hesaplandı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 08:11
MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklisine yılın ikinci yarısı için yapılacak maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanları, ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Milyonlarca memuun merakla beklediği 14 günlük maaş farkı da ödenmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

ZAMLI MAAŞLAR CEPTE

Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13,52 oldu. En düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya .çıkarken en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükseldi.

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Memur emeklileri maaşlarını eski tutar üzerinden 1'i ile 5'i arasında almıştı. Memurlar ise zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında gördü.

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MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI YATIRILMAYA BAŞLANDI

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi fark ödemeleri kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasına göre hesaplara aktarılıyor.

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek.

Buna göre uzman doktorlar yaklaşık 9 bin 475 TL, profesörler 8 bin 455 TL, mühendisler 6 bin 54 TL, avukatlar ise 5 bin 663 TL maaş farkı alacak.

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olması bekleniyor:

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Uzman doktor (1/4)

Ocak-Haziran: 150.426 TL
Temmuz-Aralık: 170.730 TL
Aylık net artış: 20.304 TL
14 günlük maaş farkı: 9.475,20 TL

Profesör (1/4)

Ocak-Haziran: 135.089 TL
Temmuz-Aralık: 153.208 TL
Aylık net artış: 18.119 TL
14 günlük maaş farkı: 8.455,53 TL

Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)

Ocak-Haziran: 74.770 TL
Temmuz-Aralık: 84.845 TL
Aylık net artış: 10.075 TL
14 günlük maaş farkı: 4.701,67 TL

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Mühendis (1/4)

Ocak-Haziran: 96.211 TL
Temmuz-Aralık: 109.185 TL
Aylık net artış: 12.974 TL
14 günlük maaş farkı: 6.054,53 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)

Ocak-Haziran: 94.384 TL
Temmuz-Aralık: 107.110 TL
Aylık net artış: 12.726 TL
14 günlük maaş farkı: 5.938,80 TL

Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)

Ocak-Haziran: 66.870 TL
Temmuz-Aralık: 75.877 TL
Aylık net artış: 9.007 TL
14 günlük maaş farkı: 4.203,27 TL

Memur (Üniversite mezunu - 9/1)

Ocak-Haziran: 64.397 TL
Temmuz-Aralık: 73.070 TL
Aylık net artış: 8.673 TL
14 günlük maaş farkı: 4.047,40 TL

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak-Haziran: 90.568 TL
Temmuz-Aralık: 102.779 TL
Aylık net artış: 12.211 TL
14 günlük maaş farkı: 5.698,47 TL

Avukat (1/4)

Ocak-Haziran: 90.000 TL
Temmuz-Aralık: 102.135 TL
Aylık net artış: 12.135 TL
14 günlük maaş farkı: 5.663,00 TL

Vaiz (1/4)

Ocak-Haziran: 76.653 TL
Temmuz-Aralık: 86.983 TL
Aylık net artış: 10.330 TL
14 günlük maaş farkı: 4.820,67 TL

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Başkomiser (3/1)

Ocak-Haziran: 89.214 TL
Temmuz-Aralık: 101.242 TL
Aylık net artış: 12.028 TL
14 günlük maaş farkı: 5.613,07 TL

Polis memuru (8/1)

Ocak-Haziran: 81.617 TL
Temmuz-Aralık: 92.618 TL
Aylık net artış: 11.001 TL
14 günlük maaş farkı: 5.133,80 TL

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Uzman öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 81.219 TL
Temmuz-Aralık: 92.166 TL
Aylık net artış: 10.947 TL
14 günlük maaş farkı: 5.108,60 TL

Öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 73.368 TL
Temmuz-Aralık: 83.254 TL
Aylık net artış: 9.886 TL
14 günlük maaş farkı: 4.613,47 TL

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?
MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe) Ocak - Haziran (TL) Temmuz - Aralık (TL) Aylık Net Artış (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Uzman doktor (1/4) 150.426 170.730 20.304 9.475,20
Profesör (1/4) 135.089 153.208 18.119 8.455,53
Mühendis (1/4) 96.211 109.185 12.974 6.054,53
Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4) 94.384 107.110 12.726 5.938,80
Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 102.779 12.211 5.698,47
Avukat (1/4) 90.000 102.135 12.135 5.663,00
Başkomiser (3/1) 89.214 101.242 12.028 5.613,07
Uzman öğretmen (1/4) 81.219 92.166 10.947 5.108,60
Polis memuru (8/1) 81.617 92.618 11.001 5.133,80
Vaiz (1/4) 76.653 86.983 10.330 4.820,67
Hemşire (Üni. mez. - 5/1) 74.770 84.845 10.075 4.701,67
Öğretmen (1/4) 73.368 83.254 9.886 4.613,47
Teknisyen (Lise mez. - 11/1) 66.870 75.877 9.007 4.203,27
Memur (Üni. mez. - 9/1) 64.397 73.070 8.673 4.047,40

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

4C'Lİ EMEKLİLER MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

4C'li memur emeklilerinin maaş farkı, SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimine göre yatırılacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin fark ödemelerinin temmuz ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?

4C'li memur emeklileri 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Maaşını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık zam farkı ödenecek. Üç ayda bir maaş alanlarda ise ödeme dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık fark hesaplara yatırılacak.

Buna göre "Mayıs-Haziran-Temmuz" döneminde maaş alanlar 1 aylık, "Haziran-Temmuz-Ağustos" dönemindekiler 2 aylık, "Temmuz-Ağustos-Eylül" dönemindekiler ise 3 aylık zam farkı alacak.

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Ay başında eski tutar üzerinden ödeme alan emeklilere yapılacak fark ödemesi, unvana göre yaklaşık 3 bin 700 TL ile 13 bin 500 TL arasında değişecek.

3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılaca

MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) %13,52 Zamlı Maaş (TL) Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
Müsteşar 1/1 98.784 112.140 13.356 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 99.377 11.836 TL
Profesör 1/4 70.904 80.490 9.586 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.691 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.853 7.843 TL
Başkomiser 1/4 42.175 47.877 5.702 TL
Mühendis 1/4 42.013 47.693 5.680 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 47.093 5.609 TL
Öğretmen 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
İmam-Hatip 41.321 46.908 5.587 TL
Avukat 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.681 4.726 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.995 4.049 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.313 3.729 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR