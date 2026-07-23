MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! 14 günlük fark hesaplara yatıyor! Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak?

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?

4C'li memur emeklileri 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Maaşını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık zam farkı ödenecek. Üç ayda bir maaş alanlarda ise ödeme dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık fark hesaplara yatırılacak.

Buna göre "Mayıs-Haziran-Temmuz" döneminde maaş alanlar 1 aylık, "Haziran-Temmuz-Ağustos" dönemindekiler 2 aylık, "Temmuz-Ağustos-Eylül" dönemindekiler ise 3 aylık zam farkı alacak.