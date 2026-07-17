MEMUR ZAM FARKI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor zamlı maaşı cebe koydu... İşte 14 günlük fark hesabı

Milyonlarca memur yüzde 13,52'lik zamlı maaşlarını cebe koydu. Gözler şimdi 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki polis, öğretmen, doktor ve hemşire 14 günlük maaş farkı ne kadar oldu? Meslek meslek ayrıntılı hesaplandı. İşte ayrıntılar...
|MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe)
|Ocak - Haziran (TL)
|Temmuz - Aralık (TL)
|Aylık Net Artış (TL)
|14 Günlük Maaş Farkı (TL)
|Uzman doktor (1/4)
|150.426
|170.730
|20.304
|9.475,20
|Profesör (1/4)
|135.089
|153.208
|18.119
|8.455,53
|Mühendis (1/4)
|96.211
|109.185
|12.974
|6.054,53
|Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4)
|94.384
|107.110
|12.726
|5.938,80
|Araştırma görevlisi (7/1)
|90.568
|102.779
|12.211
|5.698,47
|Avukat (1/4)
|90.000
|102.135
|12.135
|5.663,00
|Başkomiser (3/1)
|89.214
|101.242
|12.028
|5.613,07
|Uzman öğretmen (1/4)
|81.219
|92.166
|10.947
|5.108,60
|Polis memuru (8/1)
|81.617
|92.618
|11.001
|5.133,80
|Vaiz (1/4)
|76.653
|86.983
|10.330
|4.820,67
|Hemşire (Üni. mez. - 5/1)
|74.770
|84.845
|10.075
|4.701,67
|Öğretmen (1/4)
|73.368
|83.254
|9.886
|4.613,47
|Teknisyen (Lise mez. - 11/1)
|66.870
|75.877
|9.007
|4.203,27
|Memur (Üni. mez. - 9/1)
|64.397
|73.070
|8.673
|4.047,40
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Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,52 Zamlı Maaş (TL)
|Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
|Müsteşar 1/1
|98.784
|112.140
|13.356 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.541
|99.377
|11.836 TL
|Profesör 1/4
|70.904
|80.490
|9.586 TL
|Pratisyen Hekim 1/4
|60.510
|68.691
|8.181 TL
|Kaymakam 1. Sınıf 1/4
|58.010
|65.853
|7.843 TL
|Başkomiser 1/4
|42.175
|47.877
|5.702 TL
|Mühendis 1/4
|42.013
|47.693
|5.680 TL
|Polis Memuru 1/4
|41.484
|47.093
|5.609 TL
|Öğretmen 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|İmam-Hatip
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Avukat 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Şube Müdürü (Lisans) 1/4
|34.955
|39.681
|4.726 TL
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946
|33.995
|4.049 TL
|Memur (Lisans) 1/4
|27.584
|31.313
|3.729 TL