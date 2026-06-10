MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

İşte 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam tablosu
Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%13,15 zamlı: 106.803 TL
%14,11 zamlı: 107.701 TL
Memur (Üniv. Mez) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%13,15 zamlı: 72.868 TL
%14,11 zamlı: 73.483 TL
Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%13,15 zamlı: 108.870 TL
%14,11 zamlı: 109.786 TL
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%13,15 zamlı: 75.663 TL
%14,11 zamlı: 76.305 TL
Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%13,15 zamlı: 86.727 TL
%14,11 zamlı: 87.469 TL
Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%13,15 zamlı: 101.835 TL
%14,11 zamlı: 102.699 TL