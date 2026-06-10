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MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir aşama geride kaldı ve geriye yalnızca haziran ayı verisi kaldı. Son gelişmelerle en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığına ilişkin yeni hesaplamalar da ortaya çıktı. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere kamu çalışanlarının alacağı zamlı maaşlar merak konusu oldu. İşte memur ve memur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin son hesaplamalar.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 07:40
MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

2026 yılının ilk yarısında yüzde 18,6 toplu sözleşme zammına ek olarak 1.000 lira seyyanen artış alan milyonlarca memur ve memur emeklisi, gözünü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevirdi. Yaklaşık 6,5 milyon kişiyi ilgilendiren zam sürecinde mayıs ayı verileriyle birlikte beş aylık tablo netleşirken, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda oluşan enflasyon farkı da belli oldu. Geriye 1 aylık veri kalırken masadaki tahminler zam için önemli ipuçları verdi..

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Peki polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

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MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

ZAM İÇİN MASADAKİ ORANLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli aylıklarına yapılacak zam için önemli ipuçları barındırıyor. Mayıs ayında yapılan ankete katılan ekonomistler haziran enflasyonunun yüzde 1.52 gerçekleşmesini bekliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e ulaşacak. 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,65'e ulaşması beklenirken, memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 14,11'e çıkacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Merkez Bankası son enflasyon raporu da zam için ipuçları barındırıyor. TCMB tahminlerine göre yıl sonunda enflasyoın yüzde 26 gerçekleşecek. Bu durumda 6 aylık enflasyon da yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 70 BİN TL'YE DAYANDI

5 aylık TÜFE'ye göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 69 bin 570 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 218 liraya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.38
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11
MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

SON VERİYLE EN DÜŞÜK MAAŞ 70 BİN TL'Yİ AŞACAK

Halen 61 bin 890 lira seviyesinde bulunan en düşük memur maaşı, yüzde 13,15'lik zam gerçekleşmesi halinde 70 bin 030 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 14,11 olarak gerçekleşmesi durumunda ise en düşük memur maaşı 70 bin 623 liraya çıkacak.

En düşük memur emeklisi aylığı da benzer şekilde artacak. Mevcut durumda 27 bin 772 lira olan aylık, yüzde 13,15 zamla 31 bin 424 liraya ulaşırken, yüzde 14,11'lik zam senaryosunda ise 31 bin 691 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

İşte 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam tablosu

Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%13,15 zamlı: 106.803 TL
%14,11 zamlı: 107.701 TL

Memur (Üniv. Mez) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%13,15 zamlı: 72.868 TL
%14,11 zamlı: 73.483 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%13,15 zamlı: 108.870 TL
%14,11 zamlı: 109.786 TL

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%13,15 zamlı: 75.663 TL
%14,11 zamlı: 76.305 TL

Vaiz 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%13,15 zamlı: 86.727 TL
%14,11 zamlı: 87.469 TL

Avukat

Mevcut: 90.000 TL
%13,15 zamlı: 101.835 TL
%14,11 zamlı: 102.699 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%13,15 zamlı: 91.896 TL
%14,11 zamlı: 92.679 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%13,15 zamlı: 83.019 TL
%14,11 zamlı: 83.720 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%13,15 zamlı: 152.862 TL
%14,11 zamlı: 154.150 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%13,15 zamlı: 102.481 TL
%14,11 zamlı: 103.347 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Başkomiser 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%13,15 zamlı: 100.945 TL
%14,11 zamlı: 101.802 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%13,15 zamlı: 92.347 TL
%14,11 zamlı: 93.133 TL

MEMUR ZAMMI 2026! Memura en az 70.000 TL! İşte polis, öğretmen, doktor için net rakam

Uzman Doktor 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%13,15 zamlı: 170.217 TL
%14,11 zamlı: 171.651 TL

Hemşire (Üniv. Mez) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%13,15 zamlı: 84.601 TL
%14,11 zamlı: 85.320 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#POLİS #DOKTOR