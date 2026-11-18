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MEMUR ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktora ilave zam mı yapılacak? İsa Karakaş net oran verdi
MEMUR ZAMMI 2027 SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktora ilave zam mı yapılacak? İsa Karakaş net oran verdi
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için gözler Ocak 2027 zammına çevrildi. Hükümet emekliler için maaş düzenlemesine hazırlanırken, kamu çalışanları için de beklenti oluştu. SGK Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ilave zamma işaret etti. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.11.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 16:17