Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon oranı yüzde 10.43 olacak. Memurlar ve memur emeklileri bu beklentiye göre yüzde 3.21 fark ile yüzde 8.37 zam alabilecek.

Piyasa beklentisine göre ise en düşük memur maaşı 76 bin 102 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 166 lira seviyesine ulaşacak.