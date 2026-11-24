Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi Ocak 2027 zammını merakla bekliyor. Gözler Kasım ayı enflasyon verilerine çevrilirken, polis, öğretmen, doktor maaşı için yeni ipucu geldi. Yeni hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 76 bin TL'ye çıkacak. Aynı zamanda farklı statülerde çalışan kamu personelinin maaşları analiz edilecek, yeni sistemde iş güçlüğü, yetki ve sorumluluk düzeyleri esas alınacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 4C'li memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...