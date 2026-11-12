Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi Ocak 2027 zammını merakla bekliyor. Ekim ayı enflasyon verisiyle ilk fark oluşurken, Merkez Bankası'ndan Ocak 2027 zammı için yeni ipucu geldi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 4C'li memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:49
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin gözü ocak 2027 maaş zammına çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı için Merkez Bankası'ndan yeni tahmin geldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

TCMB tahmini yüzde 29,5'e çıkarken, polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı için maaş tablosu yeniden şekillendi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

ZAM İÇİN İLK FARK OLUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-ekim dönemindeki dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 8,29'a ulaştı.

Şu ana kadar oluşan enflasyon farkı yaklaşık yüzde 1,20 olurken, toplu sözleşme zammıyla birlikte hesaplanan toplam artış ise yüzde 6,27 oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'lik toplu sözleşme zammını aşması gerekiyor. Dört aylık verilerle ilk enflasyon farkı oluşurken, geriye 2 aylık veri kaldı. Ocak 2027 zammı için Merkez Bankası'ndan önemli bir ipucu geldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından yapılan 4. enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon tahminleri yüzde 1,5 yükseliş ile 29,5'e çıktı. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 21, 2028 yıl sonu için tahmin yüzde 13,5 olarak açıklandı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Merkez Bankası'nın beklentisi gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,97 olacak. Memur ve memur emekliler için enflasyon farkı ise yüzde 2,78'e ulaşacak.

Toplu sözleşme zammı ile de toplam zam oranı yüzde 7,91 seviyesine ulaşacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı bu oranla en az 75 bin 779 liraya lira olacak. 31 bin 527 lira 77 olan en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 21 lira seviyesine çıkacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.

En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%7,91): 184.235 TL — Zam farkı: +13.505 TL
  • OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
  • Piyasa (%8,02): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL
  • AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL
  • FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL

Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%7,91): 165.327 TL — Zam farkı: +12.119 TL
  • OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
  • Piyasa (%8,02): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL
  • AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL
  • FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL

Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%7,91): 117.822 TL — Zam farkı: +8.637 TL
  • OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
  • Piyasa (%8,02): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL
  • AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL
  • FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%7,91): 115.582 TL — Zam farkı: +8.472 TL
  • OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
  • Piyasa (%8,02): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL
  • AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL
  • FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL

Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%7,91): 110.909 TL — Zam farkı: +8.130 TL
  • OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
  • Piyasa (%8,02): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL
  • AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL
  • FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL

Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%7,91): 110.214 TL — Zam farkı: +8.079 TL
  • OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
  • Piyasa (%8,02): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL
  • AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL
  • FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%7,91): 109.250 TL — Zam farkı: +8.008 TL
  • OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
  • Piyasa (%8,02): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL
  • AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL
  • FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL

8. Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%7,91): 99.944 TL — Zam farkı: +7.326 TL
  • OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
  • Piyasa (%8,02): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL
  • AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL
  • FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL

Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%7,91): 99.456 TL — Zam farkı: +7.290 TL
  • OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
  • Piyasa (%8,02): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL
  • AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL
  • FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL

Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%7,91): 93.863 TL — Zam farkı: +6.880 TL
  • OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
  • Piyasa (%8,02): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL
  • AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL
  • FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%7,91): 91.556 TL — Zam farkı: +6.711 TL
  • OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL
  • Piyasa (%8,02): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL
  • AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL
  • FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%7,91): 89.839 TL — Zam farkı: +6.585 TL
  • OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL
  • Piyasa (%8,02): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL
  • AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL
  • FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%7,91): 81.879 TL — Zam farkı: +6.002 TL
  • OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL
  • Piyasa (%8,02): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL
  • AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL
  • FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL

Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%7,91): 78.850 TL — Zam farkı: +5.780 TL
  • OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
  • Piyasa (%8,02): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL
  • AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL
  • FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL

En Düşük Memur Maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%7,91): 75.779 TL — Zam farkı: +5.555 TL
  • OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
  • Piyasa (%8,02): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL
  • AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL
  • FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Memur emeklileri için zam tablosu şu şekilde:

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

1. Müsteşar (1/1) — Mevcut maaş: 112.140 TL

  • TCMB (%7,91): 121.010 TL — Zam farkı: +8.870 TL
  • OVP (%7): 119.990 TL — Zam farkı: +7.850 TL
  • Piyasa (%8,02): 121.134 TL — Zam farkı: +8.994 TL
  • AA Finans (%8,03): 121.145 TL — Zam farkı: +9.005 TL
  • FKE (%8,39): 121.549 TL — Zam farkı: +9.409 TL

2. Genel Müdür (1/1) — Mevcut maaş: 99.377 TL

  • TCMB (%7,91): 107.238 TL — Zam farkı: +7.861 TL
  • OVP (%7): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL
  • Piyasa (%8,02): 107.347 TL — Zam farkı: +7.970 TL
  • AA Finans (%8,03): 107.357 TL — Zam farkı: +7.980 TL
  • FKE (%8,39): 107.715 TL — Zam farkı: +8.338 TL

3. Profesör (1/4) — Mevcut maaş: 80.490 TL

  • TCMB (%7,91): 86.857 TL — Zam farkı: +6.367 TL
  • OVP (%7): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL
  • Piyasa (%8,02): 86.945 TL — Zam farkı: +6.455 TL
  • AA Finans (%8,03): 86.953 TL — Zam farkı: +6.463 TL
  • FKE (%8,39): 87.243 TL — Zam farkı: +6.753 TL

4. Pratisyen Hekim (1/4) — Mevcut maaş: 68.691 TL

  • TCMB (%7,91): 74.124 TL — Zam farkı: +5.433 TL
  • OVP (%7): 73.499 TL — Zam farkı: +4.808 TL
  • Piyasa (%8,02): 74.200 TL — Zam farkı: +5.509 TL
  • AA Finans (%8,03): 74.207 TL — Zam farkı: +5.516 TL
  • FKE (%8,39): 74.454 TL — Zam farkı: +5.763 TL

5. Kaymakam 1. Sınıf (1/4) — Mevcut maaş: 65.853 TL

  • TCMB (%7,91): 71.062 TL — Zam farkı: +5.209 TL
  • OVP (%7): 70.463 TL — Zam farkı: +4.610 TL
  • Piyasa (%8,02): 71.134 TL — Zam farkı: +5.281 TL
  • AA Finans (%8,03): 71.141 TL — Zam farkı: +5.288 TL
  • FKE (%8,39): 71.378 TL — Zam farkı: +5.525 TL

6. Başkomiser (1/4) — Mevcut maaş: 47.877 TL

  • TCMB (%7,91): 51.664 TL — Zam farkı: +3.787 TL
  • OVP (%7): 51.228 TL — Zam farkı: +3.351 TL
  • Piyasa (%8,02): 51.717 TL — Zam farkı: +3.840 TL
  • AA Finans (%8,03): 51.722 TL — Zam farkı: +3.845 TL
  • FKE (%8,39): 51.894 TL — Zam farkı: +4.017 TL

7. Mühendis (1/4) — Mevcut maaş: 47.693 TL

  • TCMB (%7,91): 51.466 TL — Zam farkı: +3.773 TL
  • OVP (%7): 51.032 TL — Zam farkı: +3.339 TL
  • Piyasa (%8,02): 51.518 TL — Zam farkı: +3.825 TL
  • AA Finans (%8,03): 51.523 TL — Zam farkı: +3.830 TL
  • FKE (%8,39): 51.694 TL — Zam farkı: +4.001 TL

8. Polis Memuru (1/4) — Mevcut maaş: 47.093 TL

  • TCMB (%7,91): 50.818 TL — Zam farkı: +3.725 TL
  • OVP (%7): 50.390 TL — Zam farkı: +3.297 TL
  • Piyasa (%8,02): 50.870 TL — Zam farkı: +3.777 TL
  • AA Finans (%8,03): 50.875 TL — Zam farkı: +3.782 TL
  • FKE (%8,39): 51.044 TL — Zam farkı: +3.951 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

9. Öğretmen (1/4) — Mevcut maaş: 46.008 TL

  • TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
  • OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
  • Piyasa (%8,02): 49.698 TL — Zam farkı: +3.690 TL
  • AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
  • FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL

10. Hemşire (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 46.008 TL

  • TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
  • OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
  • Piyasa (%8,02): 49.698 TL — Zam farkı: +3.690 TL
  • AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
  • FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL

11. İmam-Hatip — Mevcut maaş: 46.008 TL

  • TCMB (%7,91): 49.647 TL — Zam farkı: +3.639 TL
  • OVP (%7): 49.229 TL — Zam farkı: +3.221 TL
  • Piyasa (%8,02): 49.698 TL — Zam farkı: +3.690 TL
  • AA Finans (%8,03): 49.702 TL — Zam farkı: +3.694 TL
  • FKE (%8,39): 49.868 TL — Zam farkı: +3.860 TL

12. Avukat (1/4) — Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%7,91): 50.618 TL — Zam farkı: +3.710 TL
  • OVP (%7): 50.192 TL — Zam farkı: +3.284 TL
  • Piyasa (%8,02): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL
  • AA Finans (%8,03): 50.675 TL — Zam farkı: +3.767 TL
  • FKE (%8,39): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

13. Şube Müdürü (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 39.681 TL

  • TCMB (%7,91): 42.820 TL — Zam farkı: +3.139 TL
  • OVP (%7): 42.459 TL — Zam farkı: +2.778 TL
  • Piyasa (%8,02): 42.863 TL — Zam farkı: +3.182 TL
  • AA Finans (%8,03): 42.867 TL — Zam farkı: +3.186 TL
  • FKE (%8,39): 43.010 TL — Zam farkı: +3.329 TL

14. Teknisyen (Lise - 1/4) — Mevcut maaş: 33.995 TL

  • TCMB (%7,91): 36.684 TL — Zam farkı: +2.689 TL
  • OVP (%7): 36.375 TL — Zam farkı: +2.380 TL
  • Piyasa (%8,02): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL
  • AA Finans (%8,03): 36.725 TL — Zam farkı: +2.730 TL
  • FKE (%8,39): 36.847 TL — Zam farkı: +2.852 TL

15. Memur (Lisans - 1/4) — Mevcut maaş: 31.313 TL

  • TCMB (%7,91): 33.790 TL — Zam farkı: +2.477 TL
  • OVP (%7): 33.505 TL — Zam farkı: +2.192 TL
  • Piyasa (%8,02): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL
  • AA Finans (%8,03): 33.827 TL — Zam farkı: +2.514 TL
  • FKE (%8,39): 33.940 TL — Zam farkı: +2.627 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Öte yandan kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR ZAMMI