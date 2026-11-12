MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo

Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.

En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.