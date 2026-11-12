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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memur maaşı için hesaplar değişti! İşte polis, öğretmen, doktor için yeni tablo
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi Ocak 2027 zammını merakla bekliyor. Ekim ayı enflasyon verisiyle ilk fark oluşurken, Merkez Bankası'ndan Ocak 2027 zammı için yeni ipucu geldi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 4C'li memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:49