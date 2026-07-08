MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17,76'a ulaşmasıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 6,09'lık enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13,52 zam kesinleşti.

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.