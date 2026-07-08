MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam kesinleşti. Hem maaşları hem ek ödemeleri artan memurların hesaplarına bu ay aile yardımı ve ikramiye de yatırılacak. Aynı zamanda 14 günlük maaş farkı ödenecek. Peki maaş farkı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olacak:
|MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe)
|Ocak - Haziran (TL)
|Temmuz - Aralık (TL)
|Aylık Net Artış (TL)
|14 Günlük Maaş Farkı (TL)
|Uzman doktor (1/4)
|150.426
|170.730
|20.304
|9.475,20
|Profesör (1/4)
|135.089
|153.208
|18.119
|8.455,53
|Mühendis (1/4)
|96.211
|109.185
|12.974
|6.054,53
|Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4)
|94.384
|107.110
|12.726
|5.938,80
|Araştırma görevlisi (7/1)
|90.568
|102.779
|12.211
|5.698,47
|Avukat (1/4)
|90.000
|102.135
|12.135
|5.663,00
|Başkomiser (3/1)
|89.214
|101.242
|12.028
|5.613,07
|Uzman öğretmen (1/4)
|81.219
|92.166
|10.947
|5.108,60
|Polis memuru (8/1)
|81.617
|92.618
|11.001
|5.133,80
|Vaiz (1/4)
|76.653
|86.983
|10.330
|4.820,67
|Hemşire (Üni. mez. - 5/1)
|74.770
|84.845
|10.075
|4.701,67
|Öğretmen (1/4)
|73.368
|83.254
|9.886
|4.613,47
|Teknisyen (Lise mez. - 11/1)
|66.870
|75.877
|9.007
|4.203,27
|Memur (Üni. mez. - 9/1)
|64.397
|73.070
|8.673
|4.047,40
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Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
Memur emeklileri için ise oluşan tablo şu şekilde:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%13,52 Zamlı Maaş
|Müsteşar 1/1
|98.784 TL
|112.141 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.541 TL
|99.377 TL
|Şube Müdürü (Lisans) 1/4
|34.955 TL
|39.680 TL
|Memur (Lisans) 1/4
|27.584 TL
|31.313 TL
|Öğretmen 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL
|Kaymakam 1. Sınıf 1/4
|58.010 TL
|65.853 TL
|Başkomiser 1/4
|42.175 TL
|47.878 TL
|Polis Memuru 1/4
|41.484 TL
|47.093 TL
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL
|Mühendis 1/4
|42.013 TL
|47.693 TL
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946 TL
|33.995 TL
|Pratisyen Hekim 1/4
|60.510 TL
|68.691 TL
|Profesör 1/4
|70.904 TL
|80.491 TL
|İmam-Hatip
|41.321 TL
|46.907 TL
|Avukat 1/4
|41.321 TL
|46.907 TL