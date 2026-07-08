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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3'lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam kesinleşti. Hem maaşları hem ek ödemeleri artan memurların hesaplarına bu ay aile yardımı ve ikramiye de yatırılacak. Aynı zamanda 14 günlük maaş farkı ödenecek. Peki maaş farkı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 12:35
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Kamuda çalışan milyonlarca memura yapılacak ikinci 6 aylık zam için geri sayım sona erdi. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Memurlar bir yandan zamlı maaşların yatırılacağı takvime odaklanırken, diğer yandan aile yardımı, ikramiye ve 14 günlük maaş farkıyla ilgili gelişmeleri araştırıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Peki memur maaşları ne zaman yatacak? 4C'li memur emeklisi maaş farkını ne zaman alacak? Aile yardımı ve ikramiye ne kadar yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

ZAMLI MAAŞLAR KESİNLEŞTİ

Memur ve memur emeklileri 6 aylık periyotlar halinde toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı tutarında zam alıyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17,76'a ulaşmasıyla memur ve memur emeklilerine yüzde 6,09'lık enflasyon farkı ve yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 13,52 zam kesinleşti.

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri maaş ödemelerini her ayın başında 1 ve 5 arasında, memurlar ise 15'inde alıyor. Bu kapsamda memurların zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da alması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

SADECE MAAŞ DEĞİL AİLE YARDIMI DA YÜKSELDİ

Memurlar maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve ikramiyeyi de zamlı bir şekilde alacak. Temmuz zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi
MEMUR AİLE YARDIMI Ocak - Haziran Temmuz - Aralık
3.154,63 3.581,14
Çocuk (0-6 yaş) 693,94 787,76
Çocuk (6 yaş üstü) 346,97 393,88
Engelli çocuk (0-6 yaş) 1.110,30 1.260,41
Engelli çocuk (6 yaş üstü) 555,15 630,21
Toplu sözleşme ikramiyesi 981,22 1.113,88
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787,76 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 393,88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.

Memurlara çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

AYLIK İKRAMİYE BİN TL'Yİ AŞTI

Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıdı. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 981,22 liradan bin 113 lira 88 kuruşa ulaştı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının ise kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 14 günlük maaş farkının bordoların tamamlanmasına göre bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılabiliyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

14 günlük maaş farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvim ile yatırılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik kesin zam oranı sonrasında en düşük memur maaşı üzerinden yapılan hesaplamaya göre üniversite mezunları için 14 günlük maaş farkı yaklaşık olarak 4 bin TL arasında olacak. Maaş farkı unvana ve alınan maaşa göre değişiklik gösterecek.

Uzman doktorun hesabına yaklaşık olarak 9 bin 475 TL, profesörlere 8 bin 455 TL, mühendislere 6 bin 54 TL, avukatlara ise 5 bin 663 TL yatırılacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olacak:

MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe) Ocak - Haziran (TL) Temmuz - Aralık (TL) Aylık Net Artış (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Uzman doktor (1/4) 150.426 170.730 20.304 9.475,20
Profesör (1/4) 135.089 153.208 18.119 8.455,53
Mühendis (1/4) 96.211 109.185 12.974 6.054,53
Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4) 94.384 107.110 12.726 5.938,80
Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 102.779 12.211 5.698,47
Avukat (1/4) 90.000 102.135 12.135 5.663,00
Başkomiser (3/1) 89.214 101.242 12.028 5.613,07
Uzman öğretmen (1/4) 81.219 92.166 10.947 5.108,60
Polis memuru (8/1) 81.617 92.618 11.001 5.133,80
Vaiz (1/4) 76.653 86.983 10.330 4.820,67
Hemşire (Üni. mez. - 5/1) 74.770 84.845 10.075 4.701,67
Öğretmen (1/4) 73.368 83.254 9.886 4.613,47
Teknisyen (Lise mez. - 11/1) 66.870 75.877 9.007 4.203,27
Memur (Üni. mez. - 9/1) 64.397 73.070 8.673 4.047,40

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Öte yandan temmuz zammı sonrası memurlar için oluşan zam şu şekilde:

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniv. Mez.) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%13,52: 107.145 TL

MEMUR (Üniv. Mez.) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%13,52: 73.103 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%13,52: 92.200 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%13,52: 83.287 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%13,52: 101.276 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%13,52: 92.652 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%13,52: 170.764 TL

HEMŞİRE (Üniv. Mez.) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%13,52: 84.879 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%13,52: 109.219 TL

TEKNİSYEN (Lise Mez.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%13,52: 75.911 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%13,52: 153.353 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%13,52: 102.813 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%13,52: 87.016 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%13,52: 102.168 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

Memur emeklileri için ise oluşan tablo şu şekilde:

Unvan Mevcut Maaş %13,52 Zamlı Maaş
Müsteşar 1/1 98.784 TL 112.141 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 TL 99.377 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 TL 39.680 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 TL 31.313 TL
Öğretmen 1/4 41.321 TL 46.907 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 TL 65.853 TL
Başkomiser 1/4 42.175 TL 47.878 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 TL 47.093 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 TL 46.907 TL
Mühendis 1/4 42.013 TL 47.693 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 TL 33.995 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 TL 68.691 TL
Profesör 1/4 70.904 TL 80.491 TL
İmam-Hatip 41.321 TL 46.907 TL
Avukat 1/4 41.321 TL 46.907 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

MÜSTEŞAR 1/1

Mevcut: 98.784 TL
%13,52: 112.141 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

Mevcut: 87.541 TL
%13,52: 99.377 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans) 1/4

Mevcut: 34.955 TL
%13,52: 39.680 TL

MEMUR (Lisans) 1/4

Mevcut: 27.584 TL
%13,52: 31.313 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut: 58.010 TL
%13,52: 65.853 TL

BAŞKOMİSER 1/4

Mevcut: 42.175 TL
%13,52: 47.878 TL

POLİS MEMURU 1/4

Mevcut: 41.484 TL
%13,52: 47.093 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

HEMŞİRE (Lisans) 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 42.013 TL
%13,52: 47.693 TL

TEKNİSYEN (Lise) 1/4

Mevcut: 29.946 TL
%13,52: 33.995 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

Mevcut: 60.510 TL
%13,52: 68.691 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Memurlara 3’lü kazanç yolda! 14 günlük fark kaç TL yatacak? İşte ödeme takvimi

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 70.904 TL
%13,52: 80.491 TL

İMAM-HATİP

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

AVUKAT 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%13,52: 46.907 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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