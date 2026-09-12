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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap
Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında yapılacak zam için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Kamu çalışanlarına yapılacak 2027 Ocak zammı için farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yeniden şekillendi. İşte meslek meslek yeni hesap tablosu
Giriş Tarihi: 12.09.2026 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 16:59