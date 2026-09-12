Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak ayında yapılacak zam için yeni ipuçları gelmeye devam ediyor. Kamu çalışanlarına yapılacak 2027 Ocak zammı için farklı enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yeniden şekillendi. İşte meslek meslek yeni hesap tablosu

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 16:59
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi 2026 yılının ilk yarısında yüzde 18,6 toplu sözleşme zammına ek olarak 1.000 TL, Temmuz ayında ise yüzde 6,09'luk enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 13,52 oranında zam aldı. Gözler şimdi yeni yılda yapılacak zam oranına çevrilirken, OVP ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri yeni maaşlar için ipuçları verdi. 2027 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yapılacak zam için yeni hesap ortaya çıktı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

PİYASA BEKLENTİSİ ZAM ORANINI YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarılmıştı.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü.

Ancak Cuma günü açıklanan Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 30,32 olmuştu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

4 FARKLI SENARYO MASADA

Enflasyon tahminlerinin yükselmesi kamu çalışanlarına yapılacak zam için enflasyon farkı hesaplamasında 4 farklı senaryoyu gündeme getirdi.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

İlk senaryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yüzde 6,67 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

İkinci senaryoda Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini esas alınıyor. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 9,04 seviyesinde hesaplanıyor.

Bu senaryoda memurlar için yaklaşık yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşuyor. Toplam zam oranı ise yaklaşık yüzde 7 seviyesine geliyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Üçüncü senaryoda piyasa beklentisi bulunuyor. Güncel beklentinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,06 olacak.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 2,86 enflasyon farkı oluşuyor. Toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı yaklaşık yüzde 8,01 seviyesine ulaşıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Dördüncü senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini bulunuyor. Bu senaryoda 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak hesaplanıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut 70 bin 224 liralık en düşük memur maaşı üzerinden hesaplama yapıldığında farklı senaryolarda şu rakamlar ortaya çıkıyor:

Yüzde 6,67 zam: 74.908 TL

Yüzde 7 zam: 75.141 TL

Yüzde 8,01 zam: 75.849 TL

Yüzde 8,60 zam: yaklaşık 76.263 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

3 tahmine göre öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerinde de temmuz itibarıyla 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylığın, dört farklı zam senaryosuna göre yeniden yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6,67'lik zam senaryosunda en düşük aylık yaklaşık 33 bin 631 liraya, yüzde 7'lik senaryoda 33 bin 735 liraya, yüzde 8,01'lik senaryoda 34 bin 53 liraya, yüzde 8,60'lık senaryoda ise 34 bin 239 liraya çıkıyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 182.305 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 182.914 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 184.403 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 185.413 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 163.594 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 164.140 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 165.472 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 166.384 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 116.592 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 116.981 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 117.926 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 118.575 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4

Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 114.375 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 114.757 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 115.683 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 116.321 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 109.741 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 110.512 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 111.601 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 111.618 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 109.057 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 109.787 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 110.870 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 110.919 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 108.103 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 108.830 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 109.904 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 109.949 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 98.901 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 99.567 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 100.478 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 100.583 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 98.416 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 99.078 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 99.984 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 100.092 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 92.882 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 93.504 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 94.359 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 94.464 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 90.604 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 91.212 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 92.045 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 92.142 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 88.895 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 89.485 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 90.301 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 90.414 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 81.025 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 81.293 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 82.115 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 82.402 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1

Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB tahmini: Yüzde 6,78 zamlı 78.025 TL
  • OVP tahmini: Yüzde 7,14 zamlı 78.288 TL
  • Piyasa tahmini: Yüzde 8,01 zamlı 79.077 TL
  • FKE tahmini: Yüzde 8,60 zamlı 79.354 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 119.620 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 119.990 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 121.122 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 121.784 TL

Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 106.005 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 106.333 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 107.337 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 107.923 TL

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 42.328 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 42.459 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 42.859 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 43.094 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 33.402 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 33.505 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 33.821 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 34.006 TL

Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.037 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 50.192 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 50.942 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 70.245 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 70.463 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 71.128 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 71.516 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 51.070 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 51.228 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 51.712 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 51.994 TL

Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.234 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 50.390 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.865 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 51.143 TL

Hemşire (lisans) 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.037 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 50.192 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 50.942 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.874 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 51.032 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 51.513 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 51.795 TL

Teknisyen (lise) 1/4
Mevcut: 33.995 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 36.262 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 36.375 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 36.718 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 36.919 TL

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 73.273 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 73.499 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 74.193 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 74.598 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni hesap

Profesör 1/4
Mevcut: 80.490 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 85.859 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 86.124 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 86.937 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 87.412 TL

İmam-hatip
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.037 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 50.192 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 50.942 TL

Avukat 1/4
Mevcut: 46.908 TL
Yüzde 6,67 zamlı: 50.037 TL
Yüzde 7,00 zamlı: 50.192 TL
Yüzde 8,01 zamlı: 50.665 TL
Yüzde 8,60 zamlı: 50.942 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR #POLİS #DOKTOR #MEMUR MAAŞI