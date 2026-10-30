Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Kamuda maaş sisteminde yapılacak değişiklik gündemdeyken,Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisine Ocak 2027'da yapılacak zam için yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan son ankete göre yıl sonu TÜFE yüzde 10'u aşacak. Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar zamlanacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:47
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Polis, doktor, hemşire ve avukat olmak üzere yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanını bir yandan toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını merakla beklerken, diğer yandan da hükümet kamu çalışanlarının maaş sisteminde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Yapılacak düzenlemelere ilişkin beklentiler sürerken, memur ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam için önemli bir ipucu daha geldi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Bu açıdan gözler TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak TÜFE verilerine çevrildi.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MEMUR MAAŞLARI İÇİN YENİ İPUCU

Enflasyon verileri öncesinde AA Finans ekim ayı Enflasyon Beklenti Anketi ekonomistlerin beklentilerini ortaya koydu. Ankette ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,2, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 29,64 oldu. Yeni tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,09 olacak.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MEMURLAR İÇİN İLK FARK EKİMDE

Ekim ayında enflasyon eğer yüzde 2,2 artarsa 4 aylık enflasyon yüzde 7,92'ye ulaşacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri için ekimde yüzde 1'e yakın bir enflasyon farkı oluşacak. Kamu çalışanları böylelikle toplu sözleşme zammı dahil yüzde 6'ya yakın zammı son iki veri kala garantilemiş olacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ TL OLACAK?

Yüzde 10,09'luk beklentiye göre ise memur ve 4C'li emeklilere ocak ayında yüzde 2,89 enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 8,03'e ulaşacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı 75 bin 863 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,03 olarak gerçekleşirse 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 58 lira seviyesine ulaşacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor.

TCMB beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28, 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

OVP'ye göre 6 aylık enflasyon 9,04 olacak. Kamu çalışanları için enflasyon farkı dahil toplam zam oranı yüzde 7 olacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 734 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıllık enflasyon yüzde 29,63, 6 aylık enflasyon ise yüzde 10,08 olacak. Bu durumda ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak ve en düşük memur maaşı 75 bin 856 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 55 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Yıl sonu için en yüksek TÜFE beklentisi ise Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nden geldi. FKE'ye göre yıl sonu TÜFE yüzde 30,06, 6 aylık TÜFE ise yüzde 10,45 olacak. Bu durumda toplam zam oranı yüzde 8,39'a çıkacak.

En düşük memur maaşı bu senaryoya göre 76 bin TL'yi aşarak 76 bin 116 liraya çıkacak. Memur emeklilerine ise en düşük 34 bin 172 lira maaş verilecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Ocak 2027 Memur Maaşı Zam Hesaplama Tablosu

Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL

  • TCMB (%6,67): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

  • OVP (%7): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

  • Piyasa (%8,02): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL

  • AA Finans (%8,03): 184.440 TL — Zam farkı: +13.710 TL

  • FKE (%8,39): 185.054 TL — Zam farkı: +14.324 TL

Profesör — Mevcut maaş: 153.208 TL

  • TCMB (%6,67): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

  • OVP (%7): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

  • Piyasa (%8,02): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL

  • AA Finans (%8,03): 165.511 TL — Zam farkı: +12.303 TL

  • FKE (%8,39): 166.062 TL — Zam farkı: +12.854 TL

Mühendis — Mevcut maaş: 109.185 TL

  • TCMB (%6,67): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

  • OVP (%7): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

  • Piyasa (%8,02): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL

  • AA Finans (%8,03): 117.953 TL — Zam farkı: +8.768 TL

  • FKE (%8,39): 118.346 TL — Zam farkı: +9.161 TL

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 107.110 TL

  • TCMB (%6,67): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

  • OVP (%7): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

  • Piyasa (%8,02): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL

  • AA Finans (%8,03): 115.711 TL — Zam farkı: +8.601 TL

  • FKE (%8,39): 116.097 TL — Zam farkı: +8.987 TL

Araştırma Görevlisi — Mevcut maaş: 102.779 TL

  • TCMB (%6,67): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

  • OVP (%7): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

  • Piyasa (%8,02): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL

  • AA Finans (%8,03): 111.032 TL — Zam farkı: +8.253 TL

  • FKE (%8,39): 111.402 TL — Zam farkı: +8.623 TL

Avukat — Mevcut maaş: 102.135 TL

  • TCMB (%6,67): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

  • OVP (%7): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

  • Piyasa (%8,02): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL

  • AA Finans (%8,03): 110.336 TL — Zam farkı: +8.201 TL

  • FKE (%8,39): 110.704 TL — Zam farkı: +8.569 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Başkomiser — Mevcut maaş: 101.242 TL

  • TCMB (%6,67): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

  • OVP (%7): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

  • Piyasa (%8,02): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL

  • AA Finans (%8,03): 109.372 TL — Zam farkı: +8.130 TL

  • FKE (%8,39): 109.736 TL — Zam farkı: +8.494 TL

Polis Memuru — Mevcut maaş: 92.618 TL

  • TCMB (%6,67): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

  • OVP (%7): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

  • Piyasa (%8,02): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL

  • AA Finans (%8,03): 100.055 TL — Zam farkı: +7.437 TL

  • FKE (%8,39): 100.389 TL — Zam farkı: +7.771 TL

Uzman Öğretmen — Mevcut maaş: 92.166 TL

  • TCMB (%6,67): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

  • OVP (%7): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

  • Piyasa (%8,02): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL

  • AA Finans (%8,03): 99.567 TL — Zam farkı: +7.401 TL

  • FKE (%8,39): 99.899 TL — Zam farkı: +7.733 TL

Vaiz — Mevcut maaş: 86.983 TL

  • TCMB (%6,67): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

  • OVP (%7): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

  • Piyasa (%8,02): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL

  • AA Finans (%8,03): 93.968 TL — Zam farkı: +6.985 TL

  • FKE (%8,39): 94.281 TL — Zam farkı: +7.298 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 84.845 TL

  • TCMB (%6,67): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

  • OVP (%7): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

  • Piyasa (%8,02): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL

  • AA Finans (%8,03): 91.658 TL — Zam farkı: +6.813 TL

  • FKE (%8,39): 91.963 TL — Zam farkı: +7.118 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Öğretmen — Mevcut maaş: 83.254 TL

  • TCMB (%6,67): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

  • OVP (%7): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

  • Piyasa (%8,02): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL

  • AA Finans (%8,03): 89.939 TL — Zam farkı: +6.685 TL

  • FKE (%8,39): 90.239 TL — Zam farkı: +6.985 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) — Mevcut maaş: 75.877 TL

  • TCMB (%6,67): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

  • OVP (%7): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

  • Piyasa (%8,02): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL

  • AA Finans (%8,03): 81.970 TL — Zam farkı: +6.093 TL

  • FKE (%8,39): 82.243 TL — Zam farkı: +6.366 TL

Memur (Üniversite Mezunu) — Mevcut maaş: 73.070 TL

  • TCMB (%6,67): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

  • OVP (%7): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

  • Piyasa (%8,02): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL

  • AA Finans (%8,03): 78.938 TL — Zam farkı: +5.868 TL

  • FKE (%8,39): 79.201 TL — Zam farkı: +6.131 TL

En düşük memur maaşı — Mevcut maaş: 70.224 TL

  • TCMB (%6,67): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

  • OVP (%7): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

  • Piyasa (%8,02): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL

  • AA Finans (%8,03): 75.863 TL — Zam farkı: +5.639 TL

  • FKE (%8,39): 76.116 TL — Zam farkı: +5.892 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 112.140 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL

  • OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 121.134 TL — Zam farkı: +8.994 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 121.146 TL — Zam farkı: +9.006 TL

  • FKE (%8,39 zam): 121.553 TL — Zam farkı: +9.413 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 99.377 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL

  • OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 107.341 TL — Zam farkı: +7.964 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 107.351 TL — Zam farkı: +7.974 TL

  • FKE (%8,39 zam): 107.717 TL — Zam farkı: +8.340 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 80.490 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL

  • OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 86.949 TL — Zam farkı: +6.459 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 86.956 TL — Zam farkı: +6.466 TL

  • FKE (%8,39 zam): 87.245 TL — Zam farkı: +6.755 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 68.691 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL

  • OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 74.203 TL — Zam farkı: +5.512 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 74.208 TL — Zam farkı: +5.517 TL

  • FKE (%8,39 zam): 74.459 TL — Zam farkı: +5.768 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 65.853 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL

  • OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 71.138 TL — Zam farkı: +5.285 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 71.143 TL — Zam farkı: +5.290 TL

  • FKE (%8,39 zam): 71.380 TL — Zam farkı: +5.527 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 47.877 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL

  • OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 51.716 TL — Zam farkı: +3.839 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 51.720 TL — Zam farkı: +3.843 TL

  • FKE (%8,39 zam): 51.892 TL — Zam farkı: +4.015 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 47.693 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL

  • OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 51.519 TL — Zam farkı: +3.826 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 51.523 TL — Zam farkı: +3.830 TL

  • FKE (%8,39 zam): 51.694 TL — Zam farkı: +4.001 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 47.093 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL

  • OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 50.675 TL — Zam farkı: +3.582 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 50.680 TL — Zam farkı: +3.587 TL

  • FKE (%8,39 zam): 50.846 TL — Zam farkı: +3.753 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

  • FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

  • FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

  • FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

  • OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 50.689 TL — Zam farkı: +3.781 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 50.693 TL — Zam farkı: +3.785 TL

  • FKE (%8,39 zam): 50.844 TL — Zam farkı: +3.936 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 39.681 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL

  • OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 42.864 TL — Zam farkı: +3.183 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 42.868 TL — Zam farkı: +3.187 TL

  • FKE (%8,39 zam): 43.011 TL — Zam farkı: +3.330 TL

Teknisyen (Lise - 1/4)

Mevcut maaş: 33.995 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL

  • OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 36.725 TL — Zam farkı: +2.730 TL

  • FKE (%8,39 zam): 36.849 TL — Zam farkı: +2.854 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 31.313 TL

  • TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL

  • OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL

  • Piyasa (%8,02 zam): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL

  • AA Finans (%8,03 zam): 33.827 TL — Zam farkı: +2.514 TL

  • FKE (%8,39 zam): 33.940 TL — Zam farkı: +2.627 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo

Öte yandan kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yapılması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilerek daha sade bir yapıya kavuşturulacak. Yeni sistemde ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Programda yer alan hedefler, kadrolu memurlardan sözleşmeli personele ve kamu işçilerine kadar farklı istihdam statülerini kapsayan ücret sisteminin yeniden ele alınmasını öngörüyor. Ancak maaşlara yapılacak olası artışlar, yeni ücretlerin tutarı ve uygulama takvimi henüz belli değil.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR MAAŞI #MEMUR ZAMMI