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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor... Maaş hesabı sil baştan! İşte meslek meslek yeni tablo
Kamuda maaş sisteminde yapılacak değişiklik gündemdeyken,Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisine Ocak 2027'da yapılacak zam için yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan son ankete göre yıl sonu TÜFE yüzde 10'u aşacak. Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar zamlanacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.10.2026 08:46
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 09:47