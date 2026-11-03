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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisine Ocak 2027'da yapılacak zam için gözler TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı TÜFE verilerine çevrildi. Enflasyon farkı için ilk oranın oluşması beklenirken, kritik veri öncesinde 5 tahmin gündemde. Peki en düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar zamlanacak? Polis, öğretmen, doktor maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.11.2026 07:52
Güncelleme Tarihi: 03.11.2026 08:04