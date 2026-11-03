MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Polis, öğretmen, doktor maaşı için farklı hesap! İşte meslek meslek zam hesabı

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor.

Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle henüz bir enflasyon farkı oluşmadı. Bu açıdan gözler TÜİK tarafından bugün açıklanacak TÜFE verileri büyük önem taşıyor.