Trend Galeri Trend Ekonomi MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Polis, öğretmen, doktor, hemşire başta olmak üzere milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam kesinleşti. Bugün itibarıyla yeni maaşların yatırılması beklenirken, 14 günlük maaş farkının ne zaman yatacağı da araştırılmaya devam ediliyor. Peki polis, öğretmen, doktora ne kadar maaş yatacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman yatırılacak? 4C'li memur emeklileri ne zaman maaş farkını alacak? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 07:40
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı netleşti. Zam oranlarının kesinleşmesiyle memur ve memur emeklileri yeni maaşlarını ve zam farkı ödemesinin hesaplara yatacağı tarihi beklemeye başladı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Peki memur maaşları ne zaman yatacak? 4C'li memur emeklisi maaş farkı ne kadar olacak? 14 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

ZAMLI MAAŞLAR NETLEŞTİ

6 aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 13,52 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükseldi.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

AİLE YARDIMI DA YÜKSELDİ

Memurlar maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve ikramiyeyi de zamlı bir şekilde alacak. Temmuz zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı.

Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787,76 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 393,88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.

Memurlara çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

YENİ MAAŞLAR HESAPLARA GEÇİYOR

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında, memurlar ise ayın 15'inde alıyor. Buna göre memurların zamlı maaşlarının 15 Temmuz'da yani bugün hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkının, kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödenmesi bekleniyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre maaş farkı bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazı kurumlarda ise Temmuz ayının üçüncü haftasına kadar hesaplara yatırılıyor.

Ödeme takviminin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek.

Buna göre uzman doktorlar yaklaşık 9 bin 475 TL, profesörler 8 bin 455 TL, mühendisler 6 bin 54 TL, avukatlar ise 5 bin 663 TL maaş farkı alacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olacak:

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Uzman doktor (1/4)

  • Ocak-Haziran: 150.426 TL
  • Temmuz-Aralık: 170.730 TL
  • Aylık net artış: 20.304 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 9.475,20 TL

Profesör (1/4)

  • Ocak-Haziran: 135.089 TL
  • Temmuz-Aralık: 153.208 TL
  • Aylık net artış: 18.119 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 8.455,53 TL

Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)

  • Ocak-Haziran: 74.770 TL
  • Temmuz-Aralık: 84.845 TL
  • Aylık net artış: 10.075 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 4.701,67 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Mühendis (1/4)

  • Ocak-Haziran: 96.211 TL
  • Temmuz-Aralık: 109.185 TL
  • Aylık net artış: 12.974 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 6.054,53 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)

  • Ocak-Haziran: 94.384 TL
  • Temmuz-Aralık: 107.110 TL
  • Aylık net artış: 12.726 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.938,80 TL

Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)

  • Ocak-Haziran: 66.870 TL
  • Temmuz-Aralık: 75.877 TL
  • Aylık net artış: 9.007 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 4.203,27 TL

Memur (Üniversite mezunu - 9/1)

  • Ocak-Haziran: 64.397 TL
  • Temmuz-Aralık: 73.070 TL
  • Aylık net artış: 8.673 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 4.047,40 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Araştırma görevlisi (7/1)

  • Ocak-Haziran: 90.568 TL
  • Temmuz-Aralık: 102.779 TL
  • Aylık net artış: 12.211 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.698,47 TL

Avukat (1/4)

  • Ocak-Haziran: 90.000 TL
  • Temmuz-Aralık: 102.135 TL
  • Aylık net artış: 12.135 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.663,00 TL

Vaiz (1/4)

  • Ocak-Haziran: 76.653 TL
  • Temmuz-Aralık: 86.983 TL
  • Aylık net artış: 10.330 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 4.820,67 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Başkomiser (3/1)

  • Ocak-Haziran: 89.214 TL
  • Temmuz-Aralık: 101.242 TL
  • Aylık net artış: 12.028 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.613,07 TL

Polis memuru (8/1)

  • Ocak-Haziran: 81.617 TL
  • Temmuz-Aralık: 92.618 TL
  • Aylık net artış: 11.001 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.133,80 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Uzman öğretmen (1/4)

  • Ocak-Haziran: 81.219 TL
  • Temmuz-Aralık: 92.166 TL
  • Aylık net artış: 10.947 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 5.108,60 TL

Öğretmen (1/4)

  • Ocak-Haziran: 73.368 TL
  • Temmuz-Aralık: 83.254 TL
  • Aylık net artış: 9.886 TL
  • 14 günlük maaş farkı: 4.613,47 TL
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı
MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe) Ocak - Haziran (TL) Temmuz - Aralık (TL) Aylık Net Artış (TL) 14 Günlük Maaş Farkı (TL)
Uzman doktor (1/4) 150.426 170.730 20.304 9.475,20
Profesör (1/4) 135.089 153.208 18.119 8.455,53
Mühendis (1/4) 96.211 109.185 12.974 6.054,53
Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4) 94.384 107.110 12.726 5.938,80
Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 102.779 12.211 5.698,47
Avukat (1/4) 90.000 102.135 12.135 5.663,00
Başkomiser (3/1) 89.214 101.242 12.028 5.613,07
Uzman öğretmen (1/4) 81.219 92.166 10.947 5.108,60
Polis memuru (8/1) 81.617 92.618 11.001 5.133,80
Vaiz (1/4) 76.653 86.983 10.330 4.820,67
Hemşire (Üni. mez. - 5/1) 74.770 84.845 10.075 4.701,67
Öğretmen (1/4) 73.368 83.254 9.886 4.613,47
Teknisyen (Lise mez. - 11/1) 66.870 75.877 9.007 4.203,27
Memur (Üni. mez. - 9/1) 64.397 73.070 8.673 4.047,40

Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?

4C'li memur emeklileri 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Maaşını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık zam farkı ödenecek. Üç ayda bir maaş alanlarda ise ödeme dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık fark hesaplara yatırılacak.

Buna göre "Mayıs-Haziran-Temmuz" döneminde maaş alanlar 1 aylık, "Haziran-Temmuz-Ağustos" dönemindekiler 2 aylık, "Temmuz-Ağustos-Eylül" dönemindekiler ise 3 aylık zam farkı alacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Ay başında eski tutar üzerinden ödeme alan emeklilere yapılacak fark ödemesi, unvana göre yaklaşık 3 bin 700 TL ile 13 bin 500 TL arasında değişecek.

3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) %13,52 Zamlı Maaş (TL) Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
Müsteşar 1/1 98.784 112.140 13.356 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 99.377 11.836 TL
Profesör 1/4 70.904 80.490 9.586 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.691 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.853 7.843 TL
Başkomiser 1/4 42.175 47.877 5.702 TL
Mühendis 1/4 42.013 47.693 5.680 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 47.093 5.609 TL
Öğretmen 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
İmam-Hatip 41.321 46.908 5.587 TL
Avukat 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.681 4.726 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.995 4.049 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.313 3.729 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

4C'Lİ EMEKLİLER MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

4C'li memur emeklilerinin maaş farkı, SGK'nın açıklayacağı ödeme takvimine göre yatırılacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin fark ödemelerinin temmuz ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR #MEMUR ZAMMI