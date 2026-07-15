MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

|MEMUR MAAŞLARI (Derece/Kademe)
|Ocak - Haziran (TL)
|Temmuz - Aralık (TL)
|Aylık Net Artış (TL)
|14 Günlük Maaş Farkı (TL)
|Uzman doktor (1/4)
|150.426
|170.730
|20.304
|9.475,20
|Profesör (1/4)
|135.089
|153.208
|18.119
|8.455,53
|Mühendis (1/4)
|96.211
|109.185
|12.974
|6.054,53
|Şube müdürü (Üni. mez. - 1/4)
|94.384
|107.110
|12.726
|5.938,80
|Araştırma görevlisi (7/1)
|90.568
|102.779
|12.211
|5.698,47
|Avukat (1/4)
|90.000
|102.135
|12.135
|5.663,00
|Başkomiser (3/1)
|89.214
|101.242
|12.028
|5.613,07
|Uzman öğretmen (1/4)
|81.219
|92.166
|10.947
|5.108,60
|Polis memuru (8/1)
|81.617
|92.618
|11.001
|5.133,80
|Vaiz (1/4)
|76.653
|86.983
|10.330
|4.820,67
|Hemşire (Üni. mez. - 5/1)
|74.770
|84.845
|10.075
|4.701,67
|Öğretmen (1/4)
|73.368
|83.254
|9.886
|4.613,47
|Teknisyen (Lise mez. - 11/1)
|66.870
|75.877
|9.007
|4.203,27
|Memur (Üni. mez. - 9/1)
|64.397
|73.070
|8.673
|4.047,40
|
Not: Bordro hesaplamalarında kullanılan gelir vergisi dilimi ve ufak maktu kesintiler nedeniyle değişiklik görülebilir.
Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:
|Unvan / Derece
|Mevcut Maaş (TL)
|%13,52 Zamlı Maaş (TL)
|Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
|Müsteşar 1/1
|98.784
|112.140
|13.356 TL
|Genel Müdür 1/1
|87.541
|99.377
|11.836 TL
|Profesör 1/4
|70.904
|80.490
|9.586 TL
|Pratisyen Hekim 1/4
|60.510
|68.691
|8.181 TL
|Kaymakam 1. Sınıf 1/4
|58.010
|65.853
|7.843 TL
|Başkomiser 1/4
|42.175
|47.877
|5.702 TL
|Mühendis 1/4
|42.013
|47.693
|5.680 TL
|Polis Memuru 1/4
|41.484
|47.093
|5.609 TL
|Öğretmen 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Hemşire (Lisans) 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|İmam-Hatip
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Avukat 1/4
|41.321
|46.908
|5.587 TL
|Şube Müdürü (Lisans) 1/4
|34.955
|39.681
|4.726 TL
|Teknisyen (Lise) 1/4
|29.946
|33.995
|4.049 TL
|Memur (Lisans) 1/4
|27.584
|31.313
|3.729 TL