MEMUR ZAMMI SON DAKİKA! Zamlı maaş hesaba yatıyor! Polis, öğretmen, doktor... İşte 14 günlük fark hesabı

AİLE YARDIMI DA YÜKSELDİ

Memurlar maaşlarının yanı sıra aile yardımı ve ikramiyeyi de zamlı bir şekilde alacak. Temmuz zammıyla memurlara çalışmayan eşleri için verilen eş yardımı 3 bin 154 lira 63 kuruştan 3 bin 581 lira 14 kuruşa çıktı.

Çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 693,94 liradan 787,76 liraya, 6 yaş üstü için 346,97 liradan 393,88 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memurun aile yardımı ödemesi böylece aylık 4 bin 543 liradan 5 bin 157 liraya ulaştı.

Memurlara çocuk yardımı, eğer çocuk engelliyse yüzde 60 artırımlı ödeniyor. Temmuz zammıyla, engelli çocuk yardımı 6 yaş altı için bin 110 lira 30 kuruştan bin 260 lira 41 kuruşa, 6 yaş üstü için 555,15 liradan 630,21 liraya yükseldi.

Hem maaşların hem aile yardımının zamlanmasıyla en düşük memur aylığı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıktı.