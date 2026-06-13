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Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı
Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin "fazla çalışma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Böylelikle kamuda çalışan tüm polis, öğretmen, doktor ve hemişre için ek maaş ve fazladan izin yolu açıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 17:30