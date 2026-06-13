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Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), mesai saatleri dışında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimlerin "fazla çalışma" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Böylelikle kamuda çalışan tüm polis, öğretmen, doktor ve hemişre için ek maaş ve fazladan izin yolu açıldı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.06.2026 17:13 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 17:30
Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu çalışanlarını ilgilendiren dikkat çekici bir karara imza attı. Kurum, personele izin kullandırılması, bunun mümkün olmaması halinde ise fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

ACİL TIP UZMANININ BAŞVURUSU ÜZERİNE İNCELENDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kararına göre, bir hastanede görev yapan acil tıp uzmanı, kurum tarafından görevlendirilmesi üzerine 8 saatlik bir eğitime katıldı.

Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

Söz konusu eğitimin mesai saatleri dışında gerçekleştirildiğini belirten sağlık çalışanı, eğitim nedeniyle herhangi bir ücret ödenmediğini ve izin hakkı da verilmediğini ifade ederek KDK'ye başvuruda bulundu.

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Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

MESAİ DIŞI EĞİTİM FAZLA ÇALIŞMA SAYILMALI

Başvuruyu değerlendiren KDK, mesai saatleri dışında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Kurum, başvurucuya öncelikle izin kullandırılması, bunun mümkün olmaması halinde ise fazla mesai ücreti ödenmesi yönünde Sağlık Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

DİNLENME HAKKI VURGUSU

Kararda, başvurucunun katıldığı 8 saatlik eğitimin mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim niteliğinde olduğu belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin yoğunluğu ve kesintisiz devam etme zorunluluğuna dikkat çekilen kararda, çalışanların dinlenme hakkı ile hizmetin etkin yürütülmesi arasında denge kurulmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Kararda, fazla çalışma nedeniyle kazanılan izinlerin aynı yıl içerisinde kullandırılmasının da uygun olacağı kaydedildi.

Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

"İZİN MÜMKÜN DEĞİLSE ÜCRET ÖDENMELİ"

KDK kararında, fazla mesai karşılığında izin kullandırılması konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunduğu ancak bu hakkın kullandırılamadığı durumlarda ücret ödenmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Kararda, "Aksi yönde yapılacak uygulama da Anayasa'nın angarya yasağını düzenleyen maddesi ile ücretin emeğin karşılığı olduğu hükmüne yer veren maddesine aykırılık teşkil edecektir." ifadelerine yer verildi.

Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

KDK'nin kararı, mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılan polis, öğretmen, doktor ve hemşire vs. tüm kamu personelinin hakları açısından emsal niteliği taşıyor.

Karar doğrultusunda, çalışma saatleri dışında zorunlu eğitimlere katılan personelin bu sürelerinin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve karşılığında izin ya da ücret verilmesi gerektiği yönünde önemli bir görüş ortaya konulmuş oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEMUR #KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU