Memurlara ek maaş ve fazladan izin yolu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire için emsal karar açıklandı

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN EMSAL NİTELİĞİNDE

KDK'nin kararı, mesai saatleri dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılan polis, öğretmen, doktor ve hemşire vs. tüm kamu personelinin hakları açısından emsal niteliği taşıyor.

Karar doğrultusunda, çalışma saatleri dışında zorunlu eğitimlere katılan personelin bu sürelerinin fazla çalışma olarak değerlendirilmesi ve karşılığında izin ya da ücret verilmesi gerektiği yönünde önemli bir görüş ortaya konulmuş oldu.