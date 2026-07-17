Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,97 ile ocaktan bu yana en güçlü artışını kaydederken, yıllık artış yüzde 24,47 oldu. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık yüzde 29,2 yükselirken, Türkiye genelinde ise yüzde 2.2'lik reel düşüş yaşandı.