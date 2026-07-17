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Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatlarında son 5 ayın en yüksek artışı yaşanırken, kira fiyatlarında yüzde 2.2'lik reel düşüş yaşandı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:46
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,97 ile ocaktan bu yana en güçlü artışını kaydederken, yıllık artış yüzde 24,47 oldu. Yeni kiracı kira endeksi ise yıllık yüzde 29,2 yükselirken, Türkiye genelinde ise yüzde 2.2'lik reel düşüş yaşandı.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

KONUT FİYATLARI YILIN ZİRVESİNDE

TCMB'nin kalite etkisinden arındırılmış Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,97 (yaklaşık yüzde 2) artarak 231,5 seviyesine yükseldi.

Endeks yıllık bazda yüzde 24,47 (yaklaşık yüzde 24,5) artarken, enflasyondan arındırılmış verilere göre reel olarak yüzde 5,8 geriledi. Böylece konut fiyatları aylık bazda ocak ayından bu yana en yüksek artışını kaydetti.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

ÜÇ BÜYÜK İLDE EN HIZLI ARTIŞ İZMİR'DE

Haziran ayında aylık bazda;

  • İstanbul'da konut fiyatları yüzde 2,1
  • Ankara'da yüzde 1
  • İzmir'de ise yüzde 3,1 arttı.

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Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Yıllık bazda ise fiyat artışı;

  • Ankara'da yüzde 25,5
  • İstanbul'da yüzde 25,3
  • İzmir'de yüzde 22,6 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ İLLERDE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla arttığı bölge Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu. Bu bölgede fiyatlar bir yılda yüzde 33,1 yükseldi.

Bunu;

  • Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş (%29,8)
  • Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat (%28,6)

izledi.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

En düşük yıllık artış ise yüzde 16,5 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum
Bölge / İl Yıllık Değişim (%)
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 33,1
Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş 29,8
Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat 28,6
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 26,1
Ankara 25,5
İstanbul 25,3
Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat 24,7
Bursa, Eskişehir, Bilecik 24,5
Türkiye Geneli 24,5
Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak 23,8
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır 23,7
Aydın, Denizli, Muğla 23,3
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak 23,1
Balıkesir, Çanakkale 23,0
İzmir 22,6
Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce 22,5
Antalya, Burdur, Isparta 22,1
Adana, Mersin 21,0
Konya, Karaman 18,6
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ 16,5
Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

KİRALAR REEL OLARAK GERİLEDİ

TCMB'nin yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) de yükselişini sürdürdü. Haziran ayında yeni kiracı kira endeksi aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 29,2 arttı. Ancak reel olarak yüzde 2,2 gerileme yaşandı.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Üç büyük şehirde yıllık kira artışları ise şöyle gerçekleşti:

  • İstanbul: %33,4
  • Ankara: %30,7
  • İzmir: %28,4

Aylık bazda ise İstanbul'da kiralar yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 2, İzmir'de ise yüzde 2,6 arttı.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Yeni kiracı kira endeksinde de en yüksek yıllık artış yüzde 33,7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde görüldü.

Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

En düşük artış ise yüzde 22,6 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ( #KONUT FİYATLARI