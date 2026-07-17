Merkez Bankası açıkladı! Konut fiyatları arttı, kirada reel düşüş sürdü: İşte şehir şehir son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2026 Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre konut fiyatlarında son 5 ayın en yüksek artışı yaşanırken, kira fiyatlarında yüzde 2.2'lik reel düşüş yaşandı. İşte ayrıntılar...
|Bölge / İl
|Yıllık Değişim (%)
|Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
|33,1
|Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş
|29,8
|Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat
|28,6
|Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
|26,1
|Ankara
|25,5
|İstanbul
|25,3
|Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Tokat
|24,7
|Bursa, Eskişehir, Bilecik
|24,5
|Türkiye Geneli
|24,5
|Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak
|23,8
|Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır
|23,7
|Aydın, Denizli, Muğla
|23,3
|Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak
|23,1
|Balıkesir, Çanakkale
|23,0
|İzmir
|22,6
|Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce
|22,5
|Antalya, Burdur, Isparta
|22,1
|Adana, Mersin
|21,0
|Konya, Karaman
|18,6
|Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
|16,5