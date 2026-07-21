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Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi
Piyasalar, Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak kritik faiz kararına odaklandı. Gözler perşembe günü yapılacak PPK toplantısına çevrilirken, faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:50