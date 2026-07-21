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Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

Piyasalar, Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak kritik faiz kararına odaklandı. Gözler perşembe günü yapılacak PPK toplantısına çevrilirken, faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:50
Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

Piyasalar bir kez daha Merkez Bankası tarafından açıklanacak kritik faiz kararına odaklandı. Merakla beklenen karar için ekonomistlerin beklentisi belli oldu.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 23 Temmuz'da TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bir araya gelecek. Politika faizi kararı saat 14.00'te kamuoyuna açıklanacak.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

BEKLENTİLER SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Merkez Bankası, son üç toplantısında da faizi beklentilere paralel olarak %37,00 seviyesinde sabit tutmuş, gecelik vadede borç verme ve borçlanma faiz oranını da değiştirmemişti.

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Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 65 reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı faiz beklentisini açıkladı. Aynı zamanda AA Finans'ın beklenti anketine katılan 16 ekonomistin de beklentisi belli oldu.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

Merkez Bankası anketine göre politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 oldu.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

AA Finansın anketine katılan ekonomistler de, TCMB'nin temmuzda politika faizini yüzde 37'de sabit tutacağını öngördü.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

Ekonomistlerin beklentisine göre yıl sonu faiz oranı tahminine göre ise yüzde 35 olacak.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, ilk faiz indirimi için 4. çeyreği işaret etti. Andrea Masia ve Georgi Deyanov'un da bulunduğu banka ekonomistleri, politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine çekilmesini beklerken, risklerin indirimlerin daha da geç başlaması yönünde ağırlık kazandığını vurguladı.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

İNGİLİZ BANKAYA GÖRE 300 BAZ PUAN İNDİRİM YAPILACAK

İngiliz Bankası Barclays, Merkez Bankası faiz ve TL tahminin de bulundu. Bankaya göre TCMB bu yıl enflasyonun dengelenmesi ve muhtemelen düşen petrol fiyatları sayesinde geri çekilmesiyle birlikte 300 baz puanlık faiz indirimine gidecek.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

CİTİ'NİN BEKLENTİSİ

Citi ekonomistleri, Türkiye'de enflasyon görünümünün zorlu kalmaya devam ettiğini belirterek TCMB'nin faiz indirimleri için hareket alanının sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Citi'ye göre politika faizinin yıl sonunda piyasa beklentisi olan yüzde 34'e karşılık yüzde 35 seviyesinde.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

DEUTSCHE BANK 2027 İÇİN ORAN VERDİ

Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank ise politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda yüzde 36'ya, 2026 yıl sonunda ise yüzde 35'e gerilemesini bekliyor.

Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? PPK için kritik ipucu! İşte ekonomistlerin ortak beklentisi

Banka, faiz indirimlerinin 2027 yılında da devam edeceğini öngörürken, politika faizinin 2027 sonunda yüzde 31 seviyesine ineceğini tahmin ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #FAİZ