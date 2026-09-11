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MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının ardından bankalarda mevduat faizi oranları gerilemeye devam ediyor. TCMB verilerine göre TL mevduat faizleri yüzde 37 seviyesini yakaladı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 13:02
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı
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Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİNDE 2023'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

2025 yılında yüzde 47'lere kadar yükselen mevduat faizi oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 6 ay aradan sonra haftalık repo ihalelerine dönerek fonlama maliyetini düşürmesiyle gerilemeye başladı. Söz konusu maliyetleri yüzde 40'ten 37'ye çekilmesiyle 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3'e gerileyerek 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA AYLIK GELİR AZALDI

Mevduat faizlerindeki gerileme, yüksek tutarlı birikimlerde aylık faiz gelirini de aşağı çekti. 1 milyon TL için 32 günlük vadede faiz oranının yüzde 47 seviyesinden yüzde 37,3 seviyesine gerilemesiyle, aynı tutarın brüt faiz getirisi yaklaşık 21 bin TL'ye kadar indi. Bu tutar daha önce 30 bin TL civarındaydı.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:

1. Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %45,00
  • Net Kazanç: 22.319,78 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.022.319,78 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

2. Enpara – Vadeli Hesap (Standart)

  • Faiz Oranı: %36,00
  • Net Kazanç: 21.179,01 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

3. Odeabank – Oksijen Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 25.334,71 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.025.334,71 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

4. Türkiye Finans – Kazandıran Günlük Hesap

  • Faiz Oranı: %41,25
  • Net Kazanç: 25.730,21 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.025.730,21 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

5. TEB / CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 26.204,95 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

6. Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç: 26.664,12 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.664,12 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

7. ON Dijital – ON Plus (Günlük)

  • Faiz Oranı: %43,50
  • Net Kazanç: 26.675,96 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.675,96 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

8. DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 26.975,68 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.975,68 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

9- Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 27.846,58 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

10- Odeabank – Yeni Vadeli Mevduat

  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 27.846,58 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

11- DenizBank – E-Mevduat

  • Faiz Oranı: %39,00
  • Net Kazanç: 28.208,22 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

12- Akbank – Serbest Plus Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 28.225,46 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.225,46 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

13-. İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

  • Faiz Oranı: %36,75
  • Net Kazanç: 26.580,82 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.580,82 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TCMB