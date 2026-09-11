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MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo ihalelerine yeniden başlamasının ardından bankalarda mevduat faizi oranları gerilemeye devam ediyor. TCMB verilerine göre TL mevduat faizleri yüzde 37 seviyesini yakaladı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 13:02