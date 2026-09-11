MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankada parası olanlar için ters rüzgar! İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA AYLIK GELİR AZALDI

Mevduat faizlerindeki gerileme, yüksek tutarlı birikimlerde aylık faiz gelirini de aşağı çekti. 1 milyon TL için 32 günlük vadede faiz oranının yüzde 47 seviyesinden yüzde 37,3 seviyesine gerilemesiyle, aynı tutarın brüt faiz getirisi yaklaşık 21 bin TL'ye kadar indi. Bu tutar daha önce 30 bin TL civarındaydı.