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MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendirmek isteyenler veya yatırımını vadeli hesapta tutanlar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak ediyor. Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47'yi aştı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:54
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİŞTE

Jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında sürdürdüğü sıkı para politikası ve piyasaya yönelik likidite adımları, bankaların mevduat faizlerine yansımaya devam ediyor.

Yılın ilk faiz kararının ardından yüzde 35–38 bandına doğru gerileyen mevduat faizleri Merkez Bankası'nın gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde yükselişini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Aylık Stok Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri"ne göre 1 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 46,5, 3 ay vadeli yüzde 48, 6 ay vadeli ise yüzde 47'ye ulaştı.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

BANKALARDA SON DURUM NE?

Bankalarda da mevduat faizlerinde yükseliş sürüyor. Özel bankalarda vadeli mevduat ve günlük kazandıran hesap ürünlerinde faiz ve kâr payı oranlarını yeniden güncellemesiyle mevduat faizleri yüzde 47'ye ulaştı. Kamu bankalarında ise faiz oranlarının özel bankalara kıyasla daha düşük kaldı.

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MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Güncel verilere göre kamu bankalarında mevduat faiz oranları yaklaşık yüzde 35-47 bandında seyrederken, özel bankalarda ise yüzde 41,50 ile yüzde 47 arasında değişiyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Özellikle yeni müşterilere ve günlük kazandıran hesaplara sunulan kampanyalarla bazı özel bankalar yüzde 47 faiz verirken, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi 33 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

İşte 1 milyon TL'nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi:

MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran (Günlük)

  • Faiz Oranı: %47,00
  • Net Kazanç: 23.328,18 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.023.328,18 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Fibabanka – Kiraz Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %47,00
  • Net Kazanç: 28.512,22 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.512,22 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

CEPTETEB – Marifetli Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 28.741,08 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

ON Dijital – ON Plus (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 28.233,89 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.233,89 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Anadolubank – Renkli Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 28.741,08 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Alternatif Bank – VOV Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 28.821,62 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.821,62 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Türk Ticaret Bankası – Salkım Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %45,25
  • Net Kazanç: 29.927,67 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

ING – Turuncu Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %45,00
  • Net Kazanç: 33.066,33 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

DenizBank – Kaptan Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %44,50
  • Net Kazanç: 32.693,18 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.032.693,18 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

getirfinans – Günlük Vadeli Hesap

  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç: 29.734,54 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.734,54 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL (Günlük)

  • Faiz Oranı: %43,50
  • Net Kazanç: 28.113,58 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.113,58 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

QNB – Kazandıran Günlük

  • Faiz Oranı: %43,50
  • Net Kazanç: 27.155,17 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.155,17 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Hayat Finans – Avantajlı Hesap (Standart)

  • Kâr Payı Oranı: %42,16
  • Net Kazanç: 30.493,81 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.030.493,81 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

DenizBank – E-Mevduat (Standart)

  • Faiz Oranı: %42,15
  • Net Kazanç: 30.486,58 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.030.486,58 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Akbank – Vadeli Hesap TL (Standart)

  • Faiz Oranı: %41,50
  • Net Kazanç: 30.016,44 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Odea – Oksijen Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 27.130,97 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.130,97 TL
MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

TEB – Marifetli Hesap (Günlük)

  • Faiz Oranı: %46,00
  • Net Kazanç: 28.741,08 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MERKEZ BANKASI #TL