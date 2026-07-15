MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL'nin aylık kazancı
Parasını bankada değerlendirmek isteyenler veya yatırımını vadeli hesapta tutanlar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak ediyor. Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47'yi aştı. Peki, 1 milyon TL'lik bir mevduatın aylık getirisi ne oldu? En yüksek faiz oranını sunan bankalar hangileri? İşte en yüksekten en düşüğe güncel mevduat faizleri...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:54