MEVDUAT FAİZLERİ SON DAKİKA! Bankalarda %47 aşıldı... İşte 1 milyon TL’nin aylık kazancı

Parasını bankada değerlendiren yatırımcılar için mevduat faizleri her zaman önemli bir araştırma konusu olmayı sürdürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde ellerindeki mevduatı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, banka banka faiz oranlarını merak ediyor.