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Milyonlarca araç sahibi için zaman daralıyor! MTV 2. taksitte son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek
Milyonlarca araç sahibi için zaman daralıyor! MTV 2. taksitte son tarihi kaçıran faiziyle ödeyecek
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme döneminde süreç daralıyor. Araç sahiplerinin ödemelerini bu ay içerisinde tamamlaması gerekiyor. Süresinde ödeme yapmayanlar ise gecikme faiziyle karşı karşıya kalacak. Peki MTV ödemesi için son tarih ne zaman? Hangi araç ne kadar ödeyecek? Kimler MTV ödemeyecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 16:14