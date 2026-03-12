Trend
Milyonları ilgilendiren yasakta tarih belli oldu: İşte tek kullanımlık plastik ürünlere alternatifler...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mutfak, restoran ve iş yerinde sıklıkla kullanılan bazı ürünler için düğmeye basıyor. Milyonları ilgilendiren tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni düzenleme ile 1.5 milyarlık tasarruf hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, tek kullanımlık bazı plastik ürünlerin kullanımına yönelik kısıtlamaların 1 Eylül'den itibaren kademeli olarak uygulanmasının planlandığını bildirdi. Peki plastik çatal, kaşık, bardak ve pipete alternatif ne olacak? İşte yeni ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:15