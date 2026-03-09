Milyonları ilgilendiriyor! Devletten çalışan annelere destek: 168 gün izin, 123 bin TL ödeme...

ÜÇTE BİRİ 6 AYDA İŞİ BIRAKIYOR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadının çalışma hayatında kalmasına ilişkin araştırmaya göre, bir yıl içinde doğum yapan iki anneden biri işini bırakıyor. Doğum sonrası ilk 6 ayda kadınların yüzde 39.9'u işi bırakıyor. Bir başka değişle doğum yapan 100 kadından 40'ı çalışma hayatından çekiliyor.

Doğumdan sonra 36 aylık sürede, işi bırakan kadın oranı yüzde 72.8. 24 ayda kadınların yüzde 68.1'i, 12 ayda da yüzde 56.5'i işi bırakıyor. Doğum sonrası işten çıkan kadınların ortalama yaşı ise 30.73 seviyesinde. Kadınların doğum sonrası işi bırakmalarındaki en büyük etken ise çocuğu bakım ücreti ve düşük maaş.