Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor! Devletten çalışan annelere destek: 168 gün izin, 123 bin TL ödeme...
Milyonları ilgilendiriyor! Devletten çalışan annelere destek: 168 gün izin, 123 bin TL ödeme...
Devletin yeni stratejisiyle kadınlar hem çocuk doğurup anne olacak hem de kariyerlerinden kopmayacak. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte iş görmezlik ücreti 82 bin TL'den 123 bin liraya çıkacak. Ayrıca 860 bin kadına 12.7 milyar TL doğum yardımı yapıldı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 09.03.2026 06:14