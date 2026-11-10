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Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları
Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Peki motorin ve benzine yeni indirim gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:00