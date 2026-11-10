Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri de akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor.

Üst üste indirimlerin ardından benzin ve motorinde yeni fiyat değişimleri merak ediliyor.