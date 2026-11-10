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Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Peki motorin ve benzine yeni indirim gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:00
Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimler, benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri de akaryakıt fiyatlarının seyrinde belirleyici oluyor.

Üst üste indirimlerin ardından benzin ve motorinde yeni fiyat değişimleri merak ediliyor.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Araç sahipleri, benzin ve motorine yeni zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Son olarak 6 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 6.08 TL, 7 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde ise motorine 5.47 TL indirim yapılmıştı.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

Şuanda sektör kaynaklarından bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

10 Kasım 2026 itibarıyla üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları şöyle:

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 74,60 TL

  • Motorin: 95,20 TL

  • LPG: 50,70 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 74,40 TL

  • Motorin: 95,00 TL

  • LPG: 50,10 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

Ankara

  • Benzin: 75,60 TL

  • Motorin: 96,30 TL

  • LPG: 50,79 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Araç sahipleri dikkat! İşte 10 Kasım akaryakıt fiyatları

İzmir

  • Benzin: 75,80 TL

  • Motorin: 96,60 TL

  • LPG: 50,70 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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