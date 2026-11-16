Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

16 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve otogaz fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

Sektör kaynakları da bu hafta ortasına kadar akaryakıt fiyatlarında bir indirim ya da zam yönünde bir değişiklik beklenmediğini dile getiriyor.