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Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları
Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorin ve benzine indirim ya da zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Sektör kaynakları beklentilere yönelik bilgi verdi. İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatlar...ı
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 09:18