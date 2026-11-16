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Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorin ve benzine indirim ya da zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Sektör kaynakları beklentilere yönelik bilgi verdi. İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatlar...ı

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 09:18
Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

16 Kasım 2026 Pazartesi günü akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yönelik indirim veya zam gelip gelmeyeceği sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

PETROL ARZ FAZLASI BASKISIYLA DÜŞÜŞTE

Petrol fiyatları, küresel arz fazlası beklentilerinin güçlenmesi ve Çin'den gelen talep verilerinin zayıflamasıyla haftanın ilk işlem gününde geriledi. Orta Doğu'dan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların savaş öncesi seviyelere büyük ölçüde dönmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 04.27 GMT itibarıyla 54 sent, yani yüzde 0,6 düşüşle 95,30 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 22 sent, yani yüzde 0,3 azalarak 88,34 dolar seviyesine indi.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATLARI İNDİ

Son olarak 12 Kasım 2026 Perşembe günü benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL ile 3,54 TL arasında indirim yapılmış ve indirim pompa fiyatlarına yansımıştı.

Motorine ise son olarak 7 Kasım gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde 5.47 TL indirim yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta 5 TL civarı indirim bekletisi oluşmuş, ancak bu beklenti pompaya yansımamıştı.

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Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

16 Kasım 2026 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve otogaz fiyatlarında yeni bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

Sektör kaynakları da bu hafta ortasına kadar akaryakıt fiyatlarında bir indirim ya da zam yönünde bir değişiklik beklenmediğini dile getiriyor.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

16 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları dağıtım bölgelerine göre farklılık gösteriyor. 16 Kasım 2026 itibarıyla şehirlerdeki güncel litre fiyatları şöyle:

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 71,20 TL

  • Motorin: 95,20 TL

  • LPG: 50,70 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 71,00 TL

  • Motorin: 95,10 TL

  • LPG: 50,10 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

Ankara

  • Benzin: 72,20 TL

  • Motorin: 96,40 TL

  • LPG: 50,79 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

İzmir

  • Benzin: 72,40 TL

  • Motorin: 96,60 TL

  • LPG: 50,70 TL

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kuru hareketleri önemli rol oynuyor.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

Özellikle Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş veya düşüş, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor. Bunun yanında Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları, dolar/TL kuru ve akaryakıt ürünlerine uygulanan vergiler de pompa fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici oluyor.

Motorin ve benzine indirim gelecek mi? Sektör kaynakları açıkladı: İşte 16 Kasım akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalardaki gelişmelerin Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıması mümkün olurken, araç sahipleri yeni fiyat değişikliklerini yakından takip ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN FİYATLARI