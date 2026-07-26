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MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılacak. İki taksit şeklinde gerçekleştirilen ödemeler için süre daralırken araç sahibi olan milyonlar "MTV son ödeme ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. Peki kimler MTV'den istisna olacak? Motor silindir hacmine göre hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? Elektrikli araçlara MTV indirimi ne kadar? Ağustosta sıfır araç alan temmuz vergisini öder mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 08:53
MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. taksit ödemeleri için son tarih 31 Temmuz Cuma. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. 2026 yılı MTV'sinin ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz Cuma günü tamamlanacak. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen MTV'ye ilişkin tüm detaylar…

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV'DEN KİMLER İSTİSNA?

MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlara ve devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

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MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için iki taksit halinde toplam 6 bin 902 TL, 4-6 yaş 4 bin 807 TL, 7-11 yaş 2 bin 693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301-1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12 bin 28 TL, 4-6 yaşta 9 bin 12 TL, 7-11 yaşta 5 bin 220 TL MTV ödeyecek.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV İNDİRİMİ BULUNUYOR MU?

Elektrikli araçlarda MTV'ler 4'te 1 oranında ödeniyor. Örneğin motor gücü 110 kW, model yılı 2023 ve taşıt değeri 700 bin TL olan otomobil cinsi taşıtın MTV'si model yılına göre 1-3 yaş aralığında 20 bin TL varsayılırsa elektrikli araç sahibi 5 bin TL ödeyecek.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

ARACINI AĞUSTOSTA ALAN TEMMUZ MTV'SİNİ ÖDER Mİ?

Vergilendirme döneminin ilk 6 ayında satın alınan araçların 1 ay içinde motorlu taşıtlar vergisinin ödenmesi gerekiyor. Yani ağustos ayında sıfır bir araç alan kişi "Temmuz ayı geçti, MTV ödemem" diye düşünmesin, çünkü en geç Eylül ayında MTV taksitini ödemesi gerekecek. İkinci el araç alımında ise zaten satış işlemi borçsuz araçlara yapılabildiği için önceki satıcının taksiti ödemiş olması gerekiyor.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV'Sİ ÖDENMEYEN ARACIN KAMUSAL İŞLEMLERİ YAPILIR MI?

Araçların muayenesinin, alım-satımının yapılabilmesi için MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, aracın trafikten çekilebilmesi için de MTV borcunun bulunmaması gerekir.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

MTV TAKSİTLENDİRİLEBİLİR Mİ?

Çok zor durumda olan mükellefler, vadesi geçmiş MTV ve buna bağlı gecikme zamları için aracın kayıtlı olduğu vergi dairesinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında belirlenen şartların sağlanması koşuluyla 36 ayı geçmemek üzere ve tecil faizi alınarak anılan Kanuna göre tecil ve taksitlendirme talep edebilir.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

ARACIN YURTDIŞINDA KULLANILMASI DURUMUNDA MTV ÖDENİR Mİ?

Aracın yurt dışına çıkması durumunda tescil kaydı silinmediği takdirde MTV mükellefiyeti sonlandırılamayacağı için MTV tahakkuku verilmeye devam edeceğinden MTV'nin ödenmesi gerekiyor.

MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

VEFAT EDEN KİŞİNİN MTV BORCUNA NE OLUR?

Vefat eden kişiye ait aracın önceki dönemlere ait MTV borçları için aracın bağlı olduğu vergi dairesinden mirasçıların hisseleri oranında vergi borcunun tahakkuk edilmesi talep edilir. Bunun için mirasçıların kesin olarak bilinmesi ve durumun vergi dairesine ibraz edilmesi gerekiyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör