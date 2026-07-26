MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?

HANGİ ARAÇ SAHİBİ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için iki taksit halinde toplam 6 bin 902 TL, 4-6 yaş 4 bin 807 TL, 7-11 yaş 2 bin 693 TL MTV ödenmesi gerekiyor. 1301-1600 arası motor silindir hacmi ve fiyatı 541 bin TL'yi aşan araç sahipleri 1-3 yaşta 12 bin 28 TL, 4-6 yaşta 9 bin 12 TL, 7-11 yaşta 5 bin 220 TL MTV ödeyecek.