MTV SON ÖDEME TARİHİ TEMMUZ 2026 | MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son haftaya girildi. MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz Cuma gününe kadar yapılacak. İki taksit şeklinde gerçekleştirilen ödemeler için süre daralırken araç sahibi olan milyonlar "MTV son ödeme ne zaman?" sorusuna cevap arıyor. Peki kimler MTV'den istisna olacak? Motor silindir hacmine göre hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? Elektrikli araçlara MTV indirimi ne kadar? Ağustosta sıfır araç alan temmuz vergisini öder mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 08:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 08:53