NATO Zirvesi’nde tarihi imza! 9 ülke anlaştı ortak banka kuruluyor... Savunmaya ucuz kaynak sağlayacak

ÇERÇEVESİ NİSANDA ÇİZİLDİ

DSR Bank ilk olarak 2025 yılında, DSRB Kalkınma Grubu'nun CEO'su Rob Murray tarafından önerildi. Landesbank Baden-Württemberg, JPMorgan Chase, ING Group, Commerzbank ve Deutsche Bank dahil olmak üzere birçok finans kurumu bunu destekledi. Kanada, bankanın oluşturulması için destek verdi. Nisan 2026'da Kanada'nın Montréal kentindeki müzakerelerin ardından DSRB'nin çerçevesi oluşturuldu.