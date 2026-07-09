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NATO Zirvesi'nde tarihi imza! 9 ülke anlaştı ortak banka kuruluyor... Savunmaya ucuz kaynak sağlayacak
NATO Zirvesi'nde tarihi imza! 9 ülke anlaştı ortak banka kuruluyor... Savunmaya ucuz kaynak sağlayacak
NATO'nun 9 üyesi ortak savunma bankası konusunda niyet beyanında bulundu. Kurulması planlanan banka, müttefik ülkelerin hükümetlerinin savunma harcamalarında elini rahatlatacak. Projelere uzun vadeli, düşük maliyetli finansman sağlanması planlanıyor.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 06:45